Andrea Pirlo, cuvinte de laudă pentru Mircea Lucescu: “A fost ca un profesor”

Andrea Pirlo, fostul mare jucător italian, îl consideră pe Mircea Lucescu un adevărat profesor și a avut cuvinte de laudă la adresa marelui tehnician român.

În prezent antrenor la Juventus, Andrea Pirlo, a rememorat antrenorii care de-a lungul carierei sale l-au influențat să aleagă și la rândul său meseria de antrenor.

Printre nume celebre amintite de către tehnicianul lui Juventus s-a regăsit și cel al lui Mircea Lucescu care în prezent face o treabă extraordinară la Dinamo Kiev.

Andrea Pirlo îl laudă pe Mircea Lucescu: “A fost ca un profesor”

Juventus va da piept cu Dinamo Kiev în grupele Champions League în acest sezon, iar Andrea Pirlo este recunoscător față de foștii săi tehnicieni pentru alegerea făcută după ce s-a retras din postura de jucător activ la finalul unei cariere încununate de succes.

“De-a lungul anilor am inceput sa studiez, am vazut acest lucru ca o pasiune, iar asta a crescut de la zi la zi. Pasul pe care l-am facut ca sa devin antrenor a fost automat. Am fost destul de norocos sa am antrenori mari. De la Mircea Lucescu, care a fost printre primii la Brescia si era ca un profesor, la Marcelo Lippi, Ancelotti, Conte si Allegri.” a declarat Pirlo.

Acesta îl consideră pe Cristiano Ronaldo mai mult decât un superstar la echipă, un model de urmat pentru ceilalți jucători din echipă: “Sunt fericit sa am la echipa un simbol al fotbalului mondial. Avandu-l disponibil in fiecare zi, vazandu-l ca si antrenor, iar mai apoi pe teren jucand este un lucru enorm pentru mine si toata echipa. Lucreaza ca un copil chiar daca are 35 de ani si inca are aceeasi pasiune zi de zi ca sa joace fotbal, clar e un exemplu pentru oricine.”

Mircea Lucescu un pionier al fotbalului modern

Se vorbește mult despre fotbalul modern și tehnologia din prezent care stă la baza sa. Adevărul este că la originea acestor inovații stau antrenori imenși din istoria fotbalului. Mircea Lucescu și Valeriy Lobanovskyi sunt, probabil, cei mai inflenți din fotbalul estic. Ambii pionieri în utlizarea datelor statistice pentru a evalua performanțele jucătorilor de fotbal.

Dacă Valeriy Lobanovskyi implementa probabilitatea matematică în fotbal la Institutul Tehnic din Kiev, Mircea Lucescu pornea la Corvinul iar opera sa era desăvârșită atunci când, ajuns la Brescia oferea italienilor o bază de date, pornită de la zero, care analiza meciurile de fotbal din acea perioadă, fapt confirmat chiar pe site-ul oficial al acestui brand activ și în prezent.

Au urmat antrenori de renume care au utilizat sistemul inventat de Mircea Lucescu precum: Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, Fabio Capello, Antonio Conte, Roberto Donadoni, Marcello Lippi, Cesare Prandelli, Claudio Ranieri, Arrigo Sacchi, Maurizio Sarri, Giovanni Trapattoni sau Zdenek Zeman.,

