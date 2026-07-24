Andrea Pirlo e noul selecționer al Italiei! Cu ce contract l-a convins Paolo Maldini

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Italia dă milităria jos din pod după trei ediții de CM ratate. Fosta multiplă campioană mondială a luat mai multe decizii majore în vara acestui an. Paolo Maldini, noul director tehnic al echipei naționale, l-a convins pe Andrea Pirlo să accepte rolul de selecționer. Cu ce salariu l-a atras pe fostul mare mijlocaș.

Italia intră în era lui Andrea Pirlo. Fostul mare mijlocaș a fost numit selecționerul Squadrei Azzurra

În vârstă de 47 de ani, Andrea Pirlo este unul dintre foștii mari mijlocași italieni. Fostul fotbalist legendar a strălucit în tricoul granzilor AC Milan și Juventus, cea din urmă echipă fiindu-i și prima formație cu care a câștigat trofee în calitate de antrenor.

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Conform celebrului jurnalist Fabrizio Romano, Paolo Maldini, numit în această vară drept l-a convins pe Pirlo să accepte postul de selecționer în schimbul unui salariu de 1,5 milioane de euro. S-a convenit asupra unui contract valabil până la Cupa Mondială din 2030, obiectivul fiind acela de a-i încredința lui Pirlo un proiect pe termen lung.

🚨🇮🇹 BREAKING: Andrea Pirlo accepts the verbal proposal and he’s set to become new Italy head coach, here we go! Pirlo said yes to long term project presented by Paolo Maldini and Leonardo. He’s set to sign in the upcoming days, waiting for formal steps. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Cariera lui Andrea Pirlo

Crescut de Brescia și promovat în prima echipă de către regretatul Mircea Lucescu, Andrea Pirlo a făcut pasul la Inter în 1998. El nu s-a integrat la actuala echipă pregătită de Cristi Chivu, bifând atunci împrumuturi la Reggina și Brescia. Totul s-a schimbat în 2001, odată cu transferul la AC Milan.

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A petrecut 10 ani la rivala din oraș a lui Inter, iar apoi a semnat cu Juventus. Ultima echipă din cariera lui, în care a strâns în total 20 de trofee, a fost New York City, unde a decis să încheie capitolul de fotbalist profesionist în 2018. Aventura în antrenorat a început în 2020, la echipa U23 a celor de la Juventus. Ulterior, a trecut pe banca tehnică a „Bătrânei Doamne”, unde a cucerit Cupa Italiei și Supercupa Italiei. Alte formații din CV-ul său de antrenor au fost Karagumruk, Sampdoria și United FC.

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Pep Guardiola și Carlo Ancelotti, celelalte variante luate în calcul de italieni

Cursa pentru postul de selecționer al Italiei a fost câștigată de Andrea Pirlo. Recent, alte două nume mari s-au aflat pe lista fostei campioane mondiale: . „Guardiola? Nu putem oferi noutăți. L-ați identificat drept una dintre țintele noastre, dar am vorbit și cu Ancelotti. Părea firesc să începem cu cei mai buni din lume, însă disponibilitatea lor trebuie verificată”, spunea recent Paolo Maldini.

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Dacă în cazul primului tehnician, el a rămas liber după experiența de 10 ani pe banca lui Manchester City, cel de-al doilea a participat în această vară la CM 2026 cu naționala Braziliei și a anunțat după părăsirea turneului că pe banca sud-americanilor.