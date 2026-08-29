Sport

Meci de coșmar pentru Andreas Iniesta la debutul ca antrenor. Ce a pățit legenda Barcelonei

Ajuns la 42 de ani, Andreas Iniesta a debutat oficial ca antrenor principal. Spaniolul a avut parte de un prim meci absolut nebun, consemnat cu un eșec.
Mihai Dragomir
29.08.2026 | 11:50
Meci de cosmar pentru Andreas Iniesta la debutul ca antrenor Ce a patit legenda Barcelonei
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Ce a făcut Andres Iniesta la primul său meci ca antrenor. Foto: Hepta.
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Numit oficial „principal” la Gulf United, în Emiratele Arabe Unite, Andres Iniesta a avut parte de un prim meci absolut nebun, decis în ultimele secunde ale prelungirilor. Ce a făcut echipa fostului mare campion mondial cu Spania.

Debutul ca antrenor al lui Andreas Iniesta

Plecat în 2018 în Japonia, de la Barcelona la Vissel Kobe, Andres Iniesta a jucat timp de șase sezoane în „Țara Soarelului Răsare”. El și-a agățat ghetele în cui abia la finalul anului 2024, după ce în ultimul sezon a jucat în liga secundă din Emiratele Arabe Unite, pentru Emirates Club. La începutul lunii iunie din acest an, el a semnat oficial cu Gulf United, din același eșalon, în calitate de antrenor principal.

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Primul său meci pe banca tehnică a fost partida disputată împotriva celor de la Dibba Al Fujairah. Confruntarea dintre cele două formații a fost un adevărat carusel de emoții pentru fostul campion mondial. Echipa sa a început confruntarea cum nu se putea mai prost, primind gol încă din minutul 8, după autogolul fundașului Malick Atanda. Elevii lui Iniesta au reacționat însă rapid, iar Bosco a restabilit egalitatea în minutul 16. Până la intrarea la vestiare, ambele formații au mai punctat câte o dată, stabilind un spectaculos 2-2 la pauză.

Tensiunea a atins cote maxime în repriza secundă. Oaspeții au trecut din nou în avantaj în minutul 69, prin reușita lui John Fraki, moment în care tehnicianul iberic, proaspăt posesor al licenței UEFA Pro, a fost nevoit să riște totul pe cartea atacului.

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Andreas Iniesta a trăit un meci de coșmar la debutul său în rolul de antrenor

Finalul confruntării a fost de-a dreptul halucinant. În minutul 90+6, Gulf United a reușit ceea ce părea a fi golul care salvează meciul, aducând o egalare nesperată (3-3) și declanșând bucuria pe banca gazdelor, în urma unui punct smuls în deplasare.

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Însă nu a fost să fie așa, întrucât, fix la faza imediat următoare din minutul 90+7, oaspeții au dat lovitura de grație, marcând pentru 4-3 și administrându-i lui Andres Iniesta prima sa înfrângere din cariera de antrenor.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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