Andreas Karo, gest inconștient în FC Argeș – Hermannstadt. A fost eliminat pentru un fault grosolan, nesancționat inițial de Colțescu. Video

. Deși echipa sa a început în ofensivă meciul de la Mioveni, Hermannstadt și-a săpat singură „groapa” cu FC Argeș, după eliminarea lui Andreas Karo. Fundașul cipriot a primit cartonașul roșu pentru un fault grosolan.

Andreas Karo, eliminat direct în FC Argeș – Hermannstadt. Două minute de coșmar pentru Dorinel Munteanu

Minutul 29 i-a stricat tot planul tactic lui Dorinel Munteanu. , dar Andreas Karo (29 de ani) a făcut un gest inconștient. Într-o fază petrecută la mijlocul terenului, stoperul cipriot l-a călcat cu talpa pe Ionuț Rădescu și a fost eliminat.

Inițial, „centralul” Sebastian Colțescu a dictat doar lovitură liberă directă pentru gazde, fără sancțiune disciplinară. Arbitrul craiovean s-a răzgândit însă după ce a fost chemat de colegii din camera VAR (n.r. – Ionuț Coza și Mircea Orbuleț) să revadă faza la monitor. Colțescu și-a reparat greșeala și i-a arătat lui Karo direct cartonașul roșu. – vezi

Cum un rău nu vine niciodată singur, Dorinel Munteanu a mai primit o lovitură. Două minute mai târziu, gazdele au deschis scorul cu o super execuție. Adel Bettaibed (29 de ani) nu i-a dat nicio șansă portarului Muțiu și a marcat al 5-lea său gol în acest sezon de SuperLiga. Reușita atacantului tunisian a semănat cu cea a lui Marco van Basten din finala Euro 1988, câștigată de Olanda cu URSS, scor 2-0.

Neguț și Albu, pedepsiți de Dorinel Munteanu

Exasperat de cele două minute de coșmar, Dorinel Munteanu a reacționat instant și a operat două modificări. Deși nu era decât minutul 32, „Neamțul” i-a scos din teren pe Dragoș Albu și pe Cristian Neguț. În locul celor doi mijlocași au fost introduși stoperul bulgar Bozhidar Chorbadzhiyski și mijlocașul israelian Aviel Zargary.

Hermannstadt se află într-o situație critică în clasament. Înaintea meciului cu FC Argeș, echipa lui Dorinel Munteanu era locul 15, loc direct retrogradabil, cu 17 puncte, la patru lungimi de pozițiile care duc la baraj.