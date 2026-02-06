Sport

Andreas Karo, gest inconștient în FC Argeș – Hermannstadt. A fost eliminat pentru un fault grosolan, nesancționat inițial de Colțescu. Video

Dorinel Munteanu a avut o primă repriză de coșmar la Mioveni. Antrenorul lui Hermannstadt a rămas fără Karo, eliminat pentru un gest stupid, iar FC Argeș a marcat un eurogol. „Neamțul” a dat imediat drumul la schimbări
Cristian Măciucă
06.02.2026 | 17:55
Andreas Karo gest inconstient in FC Arges Hermannstadt A fost eliminat pentru un fault grosolan nesanctionat initial de Coltescu Video
ULTIMA ORĂ
Andreas Karo, gest inconștient în FC Argeș - Hermannstadt. A fost eliminat pentru un fault grosolan, nesancționat inițial de Colțescu. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Dorinel Munteanu (57 de ani) e urmărit de ghinion. Deși echipa sa a început în ofensivă meciul de la Mioveni, Hermannstadt și-a săpat singură „groapa” cu FC Argeș, după eliminarea lui Andreas Karo. Fundașul cipriot a primit cartonașul roșu pentru un fault grosolan.

Andreas Karo, eliminat direct în FC Argeș – Hermannstadt. Două minute de coșmar pentru Dorinel Munteanu

Minutul 29 i-a stricat tot planul tactic lui Dorinel Munteanu. Hermannstadt a dominat prima jumătate de oră a meciului cu FC Argeș, dar Andreas Karo (29 de ani) a făcut un gest inconștient. Într-o fază petrecută la mijlocul terenului, stoperul cipriot l-a călcat cu talpa pe Ionuț Rădescu și a fost eliminat.

ADVERTISEMENT

Inițial, „centralul” Sebastian Colțescu a dictat doar lovitură liberă directă pentru gazde, fără sancțiune disciplinară. Arbitrul craiovean s-a răzgândit însă după ce a fost chemat de colegii din camera VAR (n.r. – Ionuț Coza și Mircea Orbuleț) să revadă faza la monitor. Colțescu și-a reparat greșeala și i-a arătat lui Karo direct cartonașul roșu. – vezi VIDEO

Cum un rău nu vine niciodată singur, Dorinel Munteanu a mai primit o lovitură. Două minute mai târziu, gazdele au deschis scorul cu o super execuție. Adel Bettaibed (29 de ani) nu i-a dat nicio șansă portarului Muțiu și a marcat al 5-lea său gol în acest sezon de SuperLiga. Reușita atacantului tunisian a semănat cu cea a lui Marco van Basten din finala Euro 1988, câștigată de Olanda cu URSS, scor 2-0.

ADVERTISEMENT
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România...
Digi24.ro
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR

Neguț și Albu, pedepsiți de Dorinel Munteanu

Exasperat de cele două minute de coșmar, Dorinel Munteanu a reacționat instant și a operat două modificări. Deși nu era decât minutul 32, „Neamțul” i-a scos din teren pe Dragoș Albu și pe Cristian Neguț. În locul celor doi mijlocași au fost introduși stoperul bulgar Bozhidar Chorbadzhiyski și mijlocașul israelian Aviel Zargary.

ADVERTISEMENT
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte,...
Digisport.ro
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună decizie”

Hermannstadt se află într-o situație critică în clasament. Înaintea meciului cu FC Argeș, echipa lui Dorinel Munteanu era locul 15, loc direct retrogradabil, cu 17 puncte, la patru lungimi de pozițiile care duc la baraj.

Oldies But Goldies, sâmbătă, 7 februarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin,...
Fanatik
Oldies But Goldies, sâmbătă, 7 februarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești despre duelurile Dinamo – Craiova
Moment emoționant pentru Cristi Chivu la antrenamentul lui Inter! Românul s-a revăzut cu...
Fanatik
Moment emoționant pentru Cristi Chivu la antrenamentul lui Inter! Românul s-a revăzut cu brazilianul care a rupt plasele în Serie A
Românca participantă la Jocurile Olimpice de Iarnă a ajuns mentor pe Only Fans....
Fanatik
Românca participantă la Jocurile Olimpice de Iarnă a ajuns mentor pe Only Fans. “Mulți sportivi vin la mine ca să-i ajut!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Noul antrenor din SuperLiga, DISTRUS de conducătorul care l-a dat afară: 'Cum să...
iamsport.ro
Noul antrenor din SuperLiga, DISTRUS de conducătorul care l-a dat afară: 'Cum să te salvezi cu el, nu mai există altcineva?! Lasă-l, nene'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!