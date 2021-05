Andreas Mihaiu, susținut de fani după ce a ”îngropat-o” pe Dinamo: ”Nu se compară cu Baggio”

Mijlocașul Andreas Mihaiu a ”îngropat-o” pe Dinamo în semifinalele Cupei României cu Astra, ratând de două ori execuția decisivă la loviturile de departajare, dar fanii sunt alături de el și îl susțin în continuare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihaiu a executat modest ambele lovituri, portarul Astrei a apărat de fiecare dată și așa giurgiuvenii au ajuns în finala competiției.

La începutul lunii martie, tânărul jucător al ”câinilor” a fost exclus din lot și trimis de Jerry Gane să joace pentru echipa a doua, în Liga 3. Asta după o glumă macabră pe care i-o făcea lui Gevaro Nepomuceno.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fanii lui Dinamo sunt alături de Andreas Mihaiu

În ciuda faptului că este omul negru pentru Dinamo, Andreas Mihaiu are parte de susținerea fanilor, care au postat un mesaj de încurajare pentru tânărul mijlocaș pe rețelele de socializare și au făcut o comparație cu ce i s-a întâmplat lui Roberto Baggio la finala Mondialului din 1994.

”Erau peste 40 de grade la umbră. Dar cea mai apăsătoare era soarta unui finale care cădea pe umerii jucătorului care se apropia de punctul cu var. Șutul lui Roberto Baggio, Balonul de Aur din anul precedent. Mingea trece peste transversala porții lui Taffarel.

ADVERTISEMENT

La câțiva metri de bucuria lui Romario și Bebeto se află căpitanul Baresi care plânge și este consolat de Gigi Riva. Roberto nu va uita niciodată acel moment. Este cea mai cunoscută ratare a unui penalty. Toți își amintesc de codița lui Baggio și de tristețea lui de după ratare”, au scris suporterii pe pagina de Facebook PCH-Dinamo.

Suporterii nu uită că Mihaiu a făcut și lucruri bune

”Dar prea puțini își mai aduc aminte că înainte de Roberto, alți doi italieni, Franco Baresi și Daniele Massaro rataseră. Dacă Baggio ar fi înscris, pentru Brazilia era suficient să transforme următorul penalty și deznodământul era același.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihaiu a greșit. De două ori. Dar ratarea lui a făcut să fim egalați, nu să fim eliminați. La meciul cu Hermannstadt a scos penalty și eliminare. Poate că acel moment ne-a adus salvarea de la retrogradare. Am pierdut calificarea în finala Cupei României, competiție care nu se compară cu World Cup, cum nu se compară Mihaiu cu Baggio.

Suntem triști, dar TREBUIE SĂ RIDICĂM CAPUL DIN PĂMÂNT. Și noi și jucătorii. Trebuie să mergem mai departe. Dacă dăm la o parte loteria de la sfârșit și ne rezumăm la rezultatul de după 90 de minute, avem 5 meciuri consecutive în care suntem câștigători. Trebuie să câștigăm cu FC Argeș, iar jocul din seara asta ne arată că putem”, se încheie mesajul fanilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bratu, ”săgeți” către Dusan Uhrin

Fostul atacant dinamovist Florin Bratu îl cauționează și el pe Andreas Mihaiu și a dezvăluit faptul că mai mulțu jucători cu experiență ar fi refuzat să execute lovituri de departajare. ”Era mai bine să bate un jucător cu experiență la final. Ultimul executant e foarte important, trebuie să dea siguranță. El are alte calități, deocamdată nu are experiență.

ADVERTISEMENT

Am înțeles că unii jucători ai lui Dinamo nu au vrut să bată, de asta anticipam noi că Mihaiu putea fi protejat. El nu are experiență la nivelul acesta, el are cu totul și cu totul alte calități. Dacă este așa, e regretabil.

Mai erau Puljic, Bejan, Radu și Blejdea, jucători cu experiență mare, peste Mihaiu. Din ăștia patru, puteai alege unu. Din punctul meu de vedere asta nu se negociază. Aici antrenorul spune cine execută. De ce să nu te simți în stare? Nu există așa ceva!”, a declarat Bratu la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.