Andreea Ana Beatrice, frustrată după ce a pierdut cu principala favorită în proba de lupte libere: „N-a fost corect”. Ce șanse mai are la o medalie

Andreea Ana Beatrice a pierdut meciul cu Lucia Yamileth Epez Guzman, din sferturile probei de lupte libere, categoria 53 de kilograme. Ana a pierdut cu 0-7, dar păstrează șanse la o medalie de bronz.

Cum a reacționat Andreea Ana Beatrice după înfrângerea de la Jocurile Olimpice: „Mă așteptam la o evoluție mai bună”

Sportiva din Mangalia, care a luat aurul european în 2022, 2023 și 2024, nu a câștigat decât un meci în proba de lupte libere, categoria 53 de kilograme.

În sferturile de finală, sorții i-au scos-o în cale pe favorita numărul 1, Lucia Yamileth Epez Guzman, care s-a impus cu scorul de 7-0. „A fost un meci greu, mă aşteptam să fie aşa, mă aşteptam la o evoluţie mai bună din partea mea. Au fost mici greșeli care au făcut diferența în noi.

Acum aștept să văd dacă va merge în finală ca să pot să mă lupt în recalificări. Da, n-ar trebui să aibă probleme, dar este un sport imprevizibilă, au fost foarte multe surprize aici la Jocurile Olimpice. Aștept”.

„Nu m-a destabilizat decizia arbitrului”

Acum, Ana trebuie să fie susținătoarea luptătoarei din Ecuador. Dacă sud-americanca se califică în finală, românca va avea dreptul la recalificări și astfel poate intra în lupta pentru medalia de bronz.

„Nu m-a destaabilizat decizia arbitrului, dar din punctul meu de vedere nu a fost neapărat corect, dar asta a fost decizia lor, o respectăm.

Nu despre pasivitate a fost vorba, acolo din acțiunea ei, când am ieșit afară au hotărât că am fugit într-un fel și mi-a dat penalizare și m-a pus în poziţie de parter. Nu am fugit, a fost din dinamica luptei, dar nu asta a făcut diferența neapărat.

Ştiam că este o adversară puternică, dar aici este alt concurs. Am încercat să nu iau în calcul rezultatele pe care le are și să fac tot ce pot. Asta am putut astăzi. Da, m-am mai întâlnit o dată cu ea şi m-a bătut”, a declarat Andreea Beatrice Ana, după înfrângerea suferită în sferturile de finală ale probei de lupte libere ,categoria 53 kg.

Așadar, Ana așteaptă cu sufletul la gură semifinala dintre Lucia Yamileth Epez Guzman și Annika Wendle, programată în sesiunea care va începe la ora 19:15 (ora României). Pentru a ajunge în recalificări, românca are nevoie de victoria ecuadoriencei, care pornește cu prima șansă în lupta cu nemțoaica.