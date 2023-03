Andreea Antonescu a riscat totul, însărcinată, la America Express: ”Nu am fost om”! Ce zice de Andreea Bălan

Andreea Antonescu şi Andreea Bălan au ratat trofeul America Express, iar dezamăgirea a fost cu atât mai mare, cu cât au pierdut la doar câteva minute distanţă de câştigătorii Bordea şi Cortea. Şi-au depăşit limitele, şi-au ignorat propriile nevoi pe traseu doar pentru a nu pierde timp şi au făcut tot ce vreodată. Dar nu a fost de ajuns.

Cum le răspunde Andreea Antonescu celor care le-au acuzat că ar fi trişat în timpul probelor de la America Express! Nu a bănuit că e însărcinată

Andreea Antonescu dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK de ce . Ce au avut băieţii, Bordea şi Cortea, iar ele nu. Au fost de multe ori pe punctul de a părăsi concursul, dar de fiecare dată ceva le dădea puterea de a merge mai departe. Andreea recunoaşte care a fost motivul pentru care a ţinut cu dinţii de această competiţie.

Totodată le răspunde celor care le-au acuzat că ar fi trişat în timpul probelor şi spune tot ce nu s-a văzut la televizor. La fel cum nu s-a văzut nici faptul că Andreea Antonescu era însărcinată. Artista recunoaşte pentru cititorii FANATIK că nu a bănuit nicio secundă ce i se întâmplă şi de ce vestea că poartă în pântece un copil, a căzut ca un trăsnet asupra ei.

Andreea Antonescu, în lacrimi după finala America Express: „Am plâns, două zile cred non stop, dacă nu chiar trei”

Cum s-a văzut America Express de pe podium? Nu aţi câştigat finala, dar aţi fost finaliste…

– Pe cât de tare ne-am bucurat pentru ei (n.red., Bordea şi Cortea ), pentru că băieţii au meritat, atât de mult am plâns pentru noi. Şi am plâns, două zile cred non stop, dacă nu chiar trei. Noi am dat acolo tot. Numai eu ştiu cât am luptat, câte limite ne-am depăşit. Eram conştiente că ei sunt bărbaţi şi sunt mai puternici decât noi, mai înalţi. A fost pentru prima dată în viaţa mea când, deşi mă consider o femeie puternică, deşi mă consider o femeie zid şi ştiu că pot să trec peste orice în viaţă, mi-am dat seamă că, cu un bărbat nu mă pun.

Noi acolo am pierdut, că nu am avut picioarele mai lungi, forţă mai multă. Ei făceau un pas, noi făceam trei, pe ultima sută de metri, noi ne-am dat sufletul. Dar un lucru e clar, ne-am depăşit toate limitele şi ne-am dorit să câştigăm. Îţi dai seama în ce condiţii aş fi mâncat eu şobolan, ochi de bou crud sau toate naţiile de viermi? (n.red., râde). Atât de mult ne-am dorit. Chiar i-am recunoscut Siennei când am ajuns acasă, ea fiind o mare iubitoare de animale, că am comis-o acolo şi am mâncat ce am mâncat.

„Efectiv turbam amândouă, vedeam negru în faţa ochilor”

Aţi avut vreun moment în care aţi vrut să renunţaţi?

– Da, şi nu a fost doar unul, au fost mai multe momente. De fiecare dată când ne era dor de fete, efectiv turbam amândouă, vedeam negru în faţa ochilor. Ne propusesem ca target ca după ce pleacă toate femeile din competiţie, să plecăm şi noi acasă şi să lăsăm bărbaţii să se bată între ei. Când am ajuns în punctul acela, am primit scrisorile de la fete şi ne-a buşit plânsul. Iar eu când am văzut că Sienna mi-a scris „mami, tu eşti o învingătoare”, am înnebunit. Şi atunci am zis că dacă copilul meu mă consideră o învingătoare, eu moartă coaptă rămân în competiţie.

Ea trebuie să vadă că mama ei este o învingătoare. Eu vreau ca fetele mele să meargă mai departe pe principiile mele şi pe modul meu de viaţă. Nimeni şi nimic să nu le dărâme, oricât de greu le-ar fi. Să-şi găsească puterea să se ridice şi să meargă mai departe. Nu e o dorinţă, dar dacă nu ai alternativă, este singura opţiune.

Andreea Antonescu, despre America Express: „Dacă vrei să faci cuiva rău şi îl vezi cu psihicul la pământ, te duci şi îi dai în cap”

Mulţi au acuzat-o pe Andreea Bălan că ar fi trişat în timpul probelor…

– Ce pot să spun e că eu sunt omul regulilor. De cele mai multe ori, în competiţie, nu s-au spus unele reguli de la început. Noi nu am fost genul de persoane care să vrem să furăm căciula celorlalţi, aşa cum am înţeles ulterior că s-a întâmplat în alte sezoane. Chiar mai devreme mă uitam la un podcast în care Bordea recunoaşte că eu, de fiecare când i-am văzut pe ei picaţi psihic, cu moralul la pământ, i-am încurajat. Le spuneam când de puternici sunt, să-şi dea două palme şi să-şi revină pentru că noi trebuie să jucăm finala împreună.

Dacă vrei să faci cuiva rău şi îl vezi cu psihicul la pământ, te duci teoretic şi îi dai în cap. Eu nu am vrut chestia asta. Noi ne-am dorit să jucăm cu cei mai buni. Şi asta am făcut, chiar dacă am pierdut. Şi repet, noi nu am dat în cap celor căzuţi psihic, n-am încercat să furăm maşini sau să băgăm beţe în roate.

Andreea Antonescu, despre riscul de a merge cu Andreea Bălan în America Express

S-a schimbat în vreun fel relaţia voastră după America Express?

– Prin America Express ne-am demonstrat că după 20 şi ceva de ani, timp în care noi n-am mai stat atât împreună, avem fix aceeaşi chimie. Ne completăm la fel de bine, ne înţelegem din priviri, ştim când e cazul să cedăm una în faţa celeilalte, ştim când atinge cealaltă o limită şi atunci să cedeze una dintre noi. Experienţa a fost o surpriză plăcută. Atunci eram nişte fetiţe, nişte copile, acum suntem ditamai femeile cu copii acasa. Ne-am completat foarte bine. Deşi a fost foarte riscant pentru că noi am stat două luni şi jumătate nas în nas non stop, secundă de secundă.

Andreea Antonescu şi Andreea Bălan, o prietenie greu încercată. Andreea Antonescu: „Nu îmi permit să mai trăiesc cu durerea aia”

Dar care a fost momentul în care ai reluat legătura cu Andreea Bălan, după ani de tăcere? Şi cine a făcut pasul?

– Au fost mai multe perioade de tăcere între noi. Ultima dată a fost momentul în care a născut-o ea pe Clăriţa şi am aflat eu de acel stop cardiorespirator. A fost a doua oară în viaţa mea când am fost conştientă că pot pierde un om dintr-o prostie, pentru că nici măcar nu-mi mai aminteam de ce ne ofuscasem ultima dată. Mi-am dat seama că se poate repeta istoria, iar eu nu îmi permit să mai trăiesc cu durerea aia. Am zis că dincolo de orice, trebuie să las totul deoparte şi să arăţi omului ce reprezintă pentru tine.

Din acel moment, aţi fost nevoite să plângeţi de multe ori una pe umărul celeilalte?

– De fiecare dată când ne-a fost greu. În urma tuturor chestiilor care ni s-au întâmplat amândurora, noi am simţit nevoia să fim acolo, una lângă alta.

Andreea Antonescu: „Nu am avut puterea să îi spun că am pierdut”

Ai urmărit finala America Express şi ca telespectator?

– Da, şi am plâns din nou. Am plâns pentru că am retrăit toate momentele şi ne-am amintit cât de mult ne-am dorit să câştigăm. Ne-am amintit ultimul drum , acela pe care a trebuit să urcăm, eram foarte obosite şi abia mai puteam. Îmi venea în minte tot ce am făcut noi acolo, cât ne-am depăşit, că nu ne-am gândit la riscuri sau obstacole. Şi cu toate astea, aveam senzaţia aia că am ajuns pe locul doi.

Eu auzeam tobele şi am conştientizat că ele erau pentru Bordea şi Cortea. Andreea se uita la mine şi îmi spunea că am reuşit, ea crezând că ajungem primele. Iar eu îi spuneam „Andreea, s-a terminat, Andreea gata”, dar nu am avut puterea să îi spun că am pierdut. Cât am urcat dealul acela, ea tot credea că am reuşit. Abia după ce am ajuns acolo sus, i-am recunoscut că nu am avut puterea să-i spun că am ştiut că am ieşit pe locul doi. Noi suntem femei, dincolo de orice, şi am ţinut cu dinţii de toată competiţia asta. Am fost cot la cot cu toţi bărbaţii şi când vezi că te despart doar câteva minute de locul întâi, normal că dezamăgirea e mare.

Andreea Antonescu, însărcinată în America Express. Nu a bănuit nicio secundă

În şapte săptămâni de filmări, tu erai însărcinată şi nu ţi-ai dat seama…

– Nu am avut absolut nicio problemă, nici greţuri, nimic. Singura chestie pe care am bănuit-o atât eu, cât şi Andreea, a fost faptul că ne-am îngrăşat din cauza faptului că mâncam anapoda. Adică mâncam pâine, cozonac, orice găseam să ne ţină de foame. Chiar vorbeam cu Andreea şi îmi spunea că la întoarcerea în ţară ne apucăm de sală şi în două luni ne recăpătăm siluetele.

Andreea Antonescu: „Nu am fost om până în ziua în care mi-am văzut copilul”

Ce ai simţit când ai aflat că eşti însărcinată la întoarcerea acasă? Ştiind efortul fizic prin care trecusei, ştiind ce mâncasei în timpul probelor..

– Înainte de toate, eu am rh negativ, tatăl fetiţei având rh pozitiv, exista riscul unui avort, lucru pe care l-am păţit şi la Sienna. Dar dacă la Sienna am stat potolită, la cea de-a doua sarcină am trecut prin toată America Express. M-au luat toate emoţiile, mi-am făcut toate analizele posibile şi nu am fost om până în ziua în care mi-am văzut copilul căruia, le fel, i-am făcut toate analizele.