Andreea Antonescu, adevărul despre experiența Survivor România. Ce propunere indecentă i s-a făcut: „Am zis că înnebunesc”

Andreea Antonescu a vorbit despre experiența „Survivor România” în cadrul unui vlog, unde le-a împărtășit fanilor cum s-a simțit în Republica Dominicană și cum s-a descurcat la anumite trasee care i-au creat probleme.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața a petrecut o lună în cadrul competiției de la Kanal D și sugestia de a partiipa a venit brusc, având la dispoziție câteva zile pentru a se pregăti de marea aventură.

Jumătatea trupei Andre a plecat cu o atitudine optimistă în jungla din Dominicană, gândindu-se că este foarte stabilă din punct de vedere psihic și că ar putea rezista acolo. Privind show-ul de acasă, probele sportive nu păreau atât de dificile pentru Andreea Antonescu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Antonescu, adevărul despre experiența Survivor România. Ce propunere indecentă i s-a făcut

Andreea Antonescu a petrecut o lună în cadrul reality show-ului de la Kanal D, unde și-a depășit limitele și a treut prin experiențe de viață inedite, după cum a povestit și în cadrul unui vlog de pe canalul ei de YouTube. Cântăreața a fost sinceră și le-a povestit fanilor în detaliu cum a fost pentru ea această aventură.

Propunerea de a participa la „Survivor România” a venit brusc, iar vedeta a acceptat atunci când i s-a spus că este vorba de sport în proporție de 30%, restul fiind componenta socială. Optimistă și conștientă că stă foarte bine la capitolul psihic, Andreea Antonescu a acceptat și a avut la dispoziție aproximativ patru zile pentru a se pregăti de plecare.

ADVERTISEMENT

„Mi s-a părut foarte interesant modul în care mi s-a propus această experiență, spunându-mi-se că este vorba de 30% parte sportivă, ăsta fiind punctul meu slab. Punctul meu forte era psihicul. Ceilalți 70% sunt strict legați de psihic (…) „Aveam la dispoziție aproximativ 4 zile în care să fac analize, teste Covid, bagaje, să caut ce am avut de căutat, să pun totul laolaltă, dăm drumul în Republica Dominicană”, a explicat Andreea Antonescu pe YouTube.

Artista a mărturisit că a trăit un adevărat șoc atunci când a ajuns în camera de hotel, unde urma să stea aproximativ două zile înainte de a intra pe traseu. Telefonul i s-a confiscat imediat și nici nu avea voie să părăsească încăperea și să se plimbe, pentru a nu risca să fie recunoscută de cineva.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Sunt luată de la aeroport, așezată frumos în cameră. Mi s-a spus că în aproximativ 2 zile voi intra în competiție (…) Sunt anunțată că mi s-ar lua telefonul. Pe nepusă masă, mi s-a luat și telefonul, după care mi s-a spus: nu poți părăsi camera până nu intri în competiție.

Ok, ies pe balcon, mă uit în dreapta, în stânga: să știi că n-ai voie să stai foarte mult nici pe balcon, nu vrem să te vadă cineva, ești pur și simplu o surpriză și n-am putea risca să-ți facă cineva vreo poză și să se afle înainte de intra în competiție”, a mai spus vedeta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Șocul a fost și mai mare în momentul în care a vrut să facă un duș și nu avea cele necesare, cum ar fi șampon, balsam sau săpun. Atunci când a cerut aceste obiecte, Andreea Antonescu a primit un răspuns cu totul neașteptat: „Nu., ești la Survivor”, pentru a se „pregăti” deja de condițiile din junglă. Legat de haine, și acestea au fost puține la număr, urmând să primească altele în caz că ale ei se vor deteriora.

„La un moment dat, mă duc să fac un duș. Nu tu gel de duș, nu tu șampon, nu tu balsam, nu tu nimic (…) M-am tot învățat că în orice hotel e gel de duș, săpun (…) Mi se luase și bagajul, hainele de competiție și atât: un tricou, un maieu, o bustieră, o pereche de pantaloni scurți, una de pantaloni lungi și o bluză cu mânecă lungă. Cinci perechi de lenjerie intimă, cinci perechi de șosete.

ADVERTISEMENT

(…) Poate un șampon, un balsam, un gel de duș, un balsam…Nu, că ești la Survivor (…) Și țigările va trebui să ni le dai, nu ai voie cu țigări. (…) Sunt luată, sunt dusă cu barca pe mare, genele făceau uite aa (n.r. fluturau), că n-am aoucat să le dau jos, lentilele, pentru care am primit aprobarea medicului, pentru că sunt lentile cu dioptrii”, a mai spus Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu: „Mi s-a spus să fac topless”

La primul traseu, artista nu a reușit să aducă punct pentru Faimoși și a făcut o dezvăluire șocantă despre propunerea care i s-a făcut. Cineva din echipă, căruia nu i-a făcut numele public, i-ar fi sugerat să facă topless, lucru care a enervat-o cumplit.

ADVERTISEMENT

„Când intrăm direct pe traseu, trasee de apă, tobogan (…) am intrat în apă, a fost prima dată când habar nu aveam ce se întâmplă cu mine.(…) Ridic greutate, dau să arunc, nu mergea. Eu vedeam unde trebuie să dau, dar direcția mergea în altă parte. S-a terminat traseul, eu n-am adus punct.

(…) Ne îndereptăm spre insulă. Pe drum port o discuție în care mi se spunea: stai liniștită, au venit foarte multe fete fete și au făcut toate topless, poți să faciși tu, o zzi, două, trei ți-o fi rușine, noi suntem obișnuiți, tu probabil ești obișnuită. Când am auzit-o pe asta, eu am înnebunit. Nu, că eu trebuie să demonstrez că pot mai mult, nu topless”, a continuat cântăreața.

„Am dat totul pentru a aduce puncte”

Andreea Antonescu și-a amintit de momentul în care a adus primul ei punct în echipă, Sindu fiind adversara ei din echipa Războinicilor, Jador fiind cel care s-a bucurat cel mai tare. De asemenea,

„Eu când am văzut contra lui Sindy, nu m-am uitat la nimeni. Jador, în fața mea, nu mai putea de fericire că am adus un punct, și-a aruncat și cârjele, am sărit în brațele lui, am sărbătorit acel punct de nu mai știți cum.

(…) Ce vreau să înțelegeți este că eu am dat totul pentru a aduce puncte. Nu m-am dat în lături, n-am stat să găsesc scuze, n-am stat să profit de accidentările pe care le-am avut ca să nu particip.

Am tot auzit discuții, că nu-mi doresc ca echipa să câștige puncte. N-am ptuut niciodată să mă dau lovită, după cum mi se și sugera de foarte multe ori, atâta timp cât eu nu eram lovită. Mi se părea normal să joc corect, cu toate armele pe față, în modul meu, în felul în care eu puteam.

Din păcate, la un moment dat, s-a și întâmplat, m-am și accidentat, ăla a fost ultimul traseu la care eu am participat, mi-am prins degetul între mânerul ciocanului și peretele de rigips în care am dat atât de tare, mi-am văzut instant unghia mov. Nu mai puteam de durere, a fost prima dată în viața mea când m-a bufnit plânsul de durere.

Mi-am dorit să nu-i dezamăgec pe cei din echipă, pe cei de acasă, pe mine…Am mers ăână la capăt. Am plecat de acasă cu premisa că oricând mă pot întoarce acasă. Am reușit să stau acolo o lună.”, a mai dezvăluit vedeta.

În încheiere, Andreea Antonescu a declarat că „Survivor România” este o experiență de viață și cea mai intensă pe care a trăit-o vreodată. Mai mult, artista ar repeta această experiență dacă nu ar exista probele sportive.

„Survior este o experiență de viață, a fost cea mai tare experență de viață, m-am dus acolo în deplinătatea facultăților mintale, bazată pe faptul că 70% e psihic. Din cauza– sau datorită – lucrurilor prin care am trecut prin viață, sunt bine psihic. A fost unic ce s-a întâmplat acolo. Dacă nu erau probele sportive, aș fi rezistat fără absolut nimic. Mi-a plăcut experiența, aș repeta-o oricând, fără probele sportive”, a concluzionat Andreea Antonescu.