Andreea Antonescu, atac neașteptat după ieșirea de la Survivor România. Ce se petrece în Dominicană

Andreea Antonescu a vorbit despre parcursul ei la Survivor România și a lansat un atac neașteptat după eliminarea ei. Cu toate că Zanni a criticat-o cel mai mult și cel mai dur, cântăreața a lovit într-un alt concurent după ce a părăsit echipa Faimoșilor, spre surprinderea tuturor.

Fosta membră a trupei Andre l-a criticat foarte tare pe Sebastian după eliminarea ei, în timp ce toată lumea se aștepta să îl atace mai degrabă pe Zanni, cel care la testimoniale a șters cu ea pe jos de fiecare dată.

Dacă în mod normal inamicii vedetei în competiție trebuiau să fie cei din tabăra Războinicilor, odată ajunsă în Republica Dominicană și-a dat seama că are dușmani chiar în echipa din care făcea ea parte.

Andreea Antonescu, atacuri în rafală după eliminarea de la Survivor România

Andreea Antonescu a vorbit despre atmosfera din echipa Faimoșilor spunând anumite lucruri care nu au fost spuse de ea până acum, mult mai eliberată acum odată ce a fost eliminată.

„Aș vrea să cred că dușmanii erau Războinicii”, a spus artista, spunând că lucrurile nu au stat chiar așa.

„Recunosc, sunt prietenă cu Elena, dar nu am mers acolo cu ideea să fac o coaliție cu Elena. Am văzut că era căzută psihic. Am văzut multe episoade care nu au fost la locul lor. M-am dus oarecum gândindu-mă că poate există o cale de mijloc. Am acordat șanse și taberei care se vede cu ochiul liber, băieților”, a dezvăluit Andreea Antonescu în emisiunea Ștafeta mixtă.

Andreea a mai mărturisit că și-a dat seama că tabăra din care fac parte Zannidache și Sebi nu și-a dorit cooptarea ei, ci a vrut să se întoarcă și ea împotriva prietenei sale, Elena.

Nu ar vrea băieți ca Zanni sau Sebi pentru fetița ei

Antonescu a mai spus că Sebastian este mult mai rău decât Zanni: „Îmi dau seama că acești bărbați în devenire ajung capete de familie, ajung tați și modele de urmat pentru următoarele generații. Am o fetiță și nu mi-ar plăcea vreodată să aibă parte de un partener din această categorie.

Eu am avut un tată minunat și atunci bărbăția, masculinitatea, ideea de stâlp al familiei și dorința de a-ți impune punctul de vedere stau în alte lucruri”.

