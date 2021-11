De ce a fost Andreea Antonescu internată în Spitalul Fundeni: “Șansele ca eu să trăiesc erau minime”

Andreea Antonescu (39 ani) a fost invitată luni în emisiunea În Oglindă, acolo unde a făcut dezvăluiri despre viața personală, despre problemele de sănătate care au marcat-o, dar și despre cei care i-au fost alături la greu.

Andreea Antonescu, detalii despre boala de care a suferit în copilărie

Andreea Antonescu a mărturisit că, la vârsta de 2 ani, a suferit de o boală grav, de care este marcată și în prezent. “Când am fost micuță, am fost foarte bolnavă. Am suferit de un sindrom nefrotic mixt, o infecție la ambii rinichi. Aveam vârsta de 2 ani. Am fost internată la Spitalul Fundeni, timp de 6 luni de zile”, a povestit cântăreața.

Andreea Antonescu a mărturisit că acea perioadă din copilărie îi marchează și în prezent existența și că, de atunci, îi este recunoscătoare divinității pentru ce are.

“Șansele ca eu să trăiesc erau minime. Aveam actele făcute pentru a pleca undeva în Belgia. Medicii nu mi-au dat șanse de supraviețuire nici în altă țară. Acesta a fost și motivul pentru care medicii i-au recomandat tatălui meu să încerce să mai facă un copil pentru a nu o pierde și pe mama, pentru că ea mă iubea destul de tare. Viața mea de atunci încolo a fost considerată un miracol”, a continuat Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu a precizat că nu și-ar fi dorit niciodată ca boala pe care a avut-o în copilărie să devină subiect în presă, însă a fost determinată de împrejurări. “Prima dată când s-a vorbit de boala mea a fost în timpul competiției Survivor pentru că atunci deja aveam anumite reacții pe care eu nu le mai avusesem de când eram mică, de când făceam citostatice și atunci mama s-a îngrijorat foarte tare”, a mărturisit Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu a precizat că a făcut câteva schimbări în stilul de viața pentru a se asigura că nu se va mai confrunta cu probleme de sănătate. Astfel ea s-a protejat, nu a mâncat sărat și nu s-a expus la soare. „A trebuit să țin boala sub control. M-am protejat extrem de mulți ani. Nu am mâncat sărat, nu am stat la plajă și nici în apă, ci mereu sub umbrelă, dacă era soare. Uneori, beau și câte zece litri de apă pe zi.”, a continuat Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu se simte vinovată de moartea tatălui

În cadrul aceluiași interviu, Andreea Antonescu a făcut câteva dezvăluiri și despre relația cu tatăl său. Aceasta mărturisește că părinții au fost cei care au sprijinit-o în perioadele dificile din viață, au încurajat-o atunci când au văzut că drumul pe care l-a ales este potrivit, dar au fost și care i-au atras atenția când era pe cale să greșească.

“M-a afectat foarte tare moartea tatălui meu. Pentru mine, tata era totul. Toată viața mea depindea de el. Nu puteam să iau o decizie de una singură. Imaginează-ți momentul în care tata a murit, iar eu m-am trezit singură aici, eu neștiind cine sunt.(…) Ăla a fost șocul vieții mele, momentul maturizării mele bruște. Eram pusă în oglindă și nu știam cine sunt, ce fac și de unde încep acum, fără tata, ” a precizat artista.

a mărturisit că a apelat la psiholog pentru a trece peste durere morții tatălui .

“Am apelat la psiholog. Am urmat patru ani de terapie. Am început să citesc, eu care am citit în copilărie, de nevoie, trei cărți. Am ajuns să am propria bibliotecă cu cărți de autoeducare. Am început să caut în adâncul meu, să îmi dau seama într-adevăr cine sunt, ce vreau, unde vreau să ajung. Erau practic sfaturile pe care tata le investise în mine, cărora nu le mai găseam sensul,” a mărturisit Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu se simte vinovată de În cadrul interviului, aceasta a precizat că, atunci când avea 18 ani, a fugit de acasă, iar pentru tatăl ei, a fost un șoc. La acel moment, în presă existau zvonuri care vorbeau despre comportamentul Andreei care ar fi provocat decesul bărbatului.

“La 18 ani am fugit de acasă. Am fugit din răzvrătire și mai mult decât atât, din dorința de a-l face mândru de mine. Tata îmi spunea că fără el nu aș reuși nimic, același lucru s-a întâmplat și în cazul Andreei.(…) Primul contact cu tata, după plecare mea de acasă, a fost la Brăila unde mi-a spus să mă întorc acasă, pentru că el pe pământul ăsta nu are decât un soare și pe mine. Și nu m-am întors.”, a continuat Andreea Antonescu.