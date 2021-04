Andreea Antonescu, de la Survivor România la Asia Express? Cine sunt noii concurenți ai show-ului de la Antena 1

Andreea Antonescu nu renunță la aventură? După competiția Survivor România, cântăreața ar putea ajunge la Asia Express, dar nu este singurul nume vehiculat pentru noul sezon al reality-show-ului de la Antena 1.

Cu titlul de zvon, Andreea Antonescu ar putea fi una dintre noile concurente de la Asia Express, show care se va filma în curând și se va difuza la toamnă.

Emisiunea de la Antena 1 va suferi anumite modificări, începând chiar cu prezentatoarea. Se știe că Gina Pistol a născut recent și se află în concediu maternal, fapt pentru care pe ea nu o vom mai vedea, cel puțin în noul sezon, la cârma acestui reality.

Asia Express 2021: Posibili concurenți și prezentatori

Ziarul Click a publicat o listă scurtă a vedetelor care ar fi fost contactate deja de Antena 1 și ar fi acceptat provocarea de a se aventura în cele mai neobișnuite condiții în țările asiatice.

Legat de cine ar putea să îi ia locul Ginei, au apărut deja câteva nume. Este vorba despre foști concurenți și câștigători ai acestui concurs printre care Oase, CRBL, Liviu Vârciu sau Speak. Și Răzvan Fodor figurează pe lista posibililor prezentatori ai emisiunii, fiind una dintre vedetele preferate ale trustului Intact.

„Se discută în continuare, sunt foarte multe detalii de pus la punct, pentru că este o emisiune la care se muncește jumătate de an. Este greu, dar nu imposibil, se depun toate eforturile pentru a putea să se filmeze un nou sezon”, au declarat surse din cadrul televiziunii pentru click.ro.

Andreea Antonescu, de la Survivor România la o nouă aventură? Pepe și Connect-R, și ei pe listă

Nu este foarte clar deocamdată nici care sunt țările unde se va filma noul sezon. Inițial, filmările trebuiau să aibă loc în Etiopia și Emiratele Arabe Unite, dar din cauza pandemiei show-ul a fost anulat.

În afară de Andreea Antonescu, au mai apărut ca posibili concurenți Connect-R, Pepe, Shit, Jo, Juno și Alina Pușcaș, care a mai fost ofertată și în anii trecuți.

Numele Andreei Antonescu stă, totuși, sub semnul întrebării având în vedere problemele de sănătate pe care le are, vedeta povestind recent pentru FANATIK că are rinichii sensibili, însă e posibil să se poată găsi o variantă pentru ca artista să participe fără să-și pună sănătatea în pericol.

