Andreea Antonescu, declarații în lacrimi despre tatăl ei: „Am fost devastată”

Andreea Antonescu a făcut declarații emoționante despre tatăl ei, care s-a stins din viață în urmă cu 20 de ani. Vedeta a ales să-și facă un tatuaj cu o semnificație aparte, strâns legată de părintele ei.

În timp ce se afla într-un salon de tatuaje, reporterii din emisiunea lui Cătălin Măruță au venit să-i ia câteva declarații. Cântăreața a vorbit despre însemnătatea acestui tatuaj și motivul pentru care a ales să-l facă.

Andreea Antonescu, declarații în lacrimi despre tatăl ei

Jumătatea trupei Andre a fost îndurerată după ce și-a pierdut tatăl și a fost nevoită să facă terapie câțiva ani ca să-și poată reveni.

„Mi-am dorit foarte tare să îmi tatuez numărul 57 pentru că este anul nașterii tatălui meu și totodată un număr care mă urmărește de mulți ani.

M-am trezit într-o dimineață, după un vis foarte ciudat, era 5:57, am intrat pe Google și când mi-a apărut mesajul ‘angel 57″ (n.r. înger), nu m-a mai interesat să aflu altă însemnătate”, a declarat Andreea Antonescu pentru emisiunea „La Măruță” de la Pro TV.

În cadrul emisiunii a fost sunată și mama Andreei Antonescu, care a fost de acord, deși artista nu vorbise cu ea depre asta, ci doar cu fratele ei, Răzvan.

Vedeta a mai spus că perioada în care și-a pierdut tatăl a fost una extrem de grea. „Cea mai grea perioadă a vieții mele a fost perioada în care l-am pierdut pe tatăl meu, am fost efectiv devastată. Au urmat 4 ani de terapie”, a adăuhat

Ce gest a făcut Andreea Antonescu după moartea tatălui ei

Andreea Antonescu susținea proba la limba română a examenului de Bacalaureat atunci când a avut loc tragicul eveniment.

După examen, aceasta s-a dus să cumpere doi ursuleți identici de pluș, iar pe unul dintre ei l-a pus la căpătâiul tatălui ei.

Era dimineața probei de limba și literatura română de la bacalaureat. Am susținut examenul, am plecat spre Galați. M-am oprit la o benzinărie și am cumpărat 2 ursuleți identici de pluș.

Pe unul l-am ținut la căpătâiul lui până s-a terminat înmormântarea și pe unul l-am ținut și am plâns în el. E singurul lucru care mi-a mai rămas”, a mai spus cântăreața.

Întrebată ce mesaj i-ar transmite tatălui ei, Andreea Antonescu a spus că i-ar povesti de fiica ei, Sienna, dar și că îi pare foarte rău.