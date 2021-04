Andreea Antonescu, dezvăluiri în exclusivitate despre problemele sale la rinichi: „Am urmat un tratament cu citostatice”

Andreea Antonescu a făcut câteva dezvăluiri în exclusivitate despre problemele sale la rinichi, care au reapărut la Survivor România. Fosta concurentă a spus că a avut probleme de sănătate încă din copilărie, detaliind prin ce a fost nevoită să treacă.

Andreea a fost o supraviețuitoare dintotdeauna. Chiar dacă nu a reușit să ajungă departe în reality-show-ul de la Kanal D, artista a demonstrat de-a lungul vieții că se poate ridica de fiecare dată și poate răzbi în orice situație.

Cântăreața a plecat la Survivor conștientă fiind că problemele sale cu rinichii ar putea reapărea oricând, dat fiind istoricul ei medical, însă a sperat că va face față cu brio condițiilor din junglă.

Andreea Antonescu: „La doi ani am fost diagnosticată cu sindrom nefrotic”

S-a bazat în special pe psihicul ei puternic, unde nu o poate bate nimeni, însă starea de sănătate i-a jucat feste.

Andreea a povestit cu ce problemă a fost diagnosticată în copilărie și ne-a mărturisit că a urmat un tratament cu citostatice pentru a se pune pe picioare.

Întrebată cât de greu i-a fost să fie în concurs cu problemele sale cunoscute, Andreea Antonescu ne-a precizat următoarele: „A fost dificil, am probleme legate de rinichi din copilărie, la doi ani am fost diagnosticată cu sindrom nefrotic și am urmat un tratament cu citostatice. Știam de această sensibilitate, însă reacțiile pe care eu le-am avut în Survivor România nu le-am mai trăit de foarte, foarte mulți ani”.

„Mă dureau rinichii, dar nu m-am plâns”

„M-am umflat la față, mă dureau rinichii, dar nu m-am plâns de acest lucru. Eu, din cauza tratamentului pe care l-am luat în copilărie, nu am mâncat sărat niciodată în viața mea. Acolo preparăm cocoș cu sare și am avut niște reacții pe care nu mă așteptam să le am. Dar nu m-am plâns niciodată și am dat tot ceea ce puteam în această competiție”, a adăugat Andreea.

