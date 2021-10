Andreea Antonescu, dezvăluiri uluitoare despre culisele apariției în Playboy: „Au început telefoanele de la fotbaliști”

Andreea Antonescu s-a remarcat dintotdeauna pentru faptul că este lipsită de inhibiții, reușind să vorbească într-un mod natural despre lucruri pe care mulți le consideră sensibile.

Cântăreața a fost invitata lui Marius Manole în emisiunea „Întrebarea mesei rotunde” de pe Youtube, acolo unde a spus, printre altele, cel mai neobișnuit loc în care a făcut sex.

Marius Manole i-a pus unele dintre cele mai indiscrete întrebări membrei trupei Andre. Vedeta a fost rugată să spună care dintre partenerii ei a fost cel mai bun la pat.

Andreea Antonescu a spus că Traian Spak a fost cel mai bun la pat bărbat din viața ei

„Având în vedere că cu Traian am stat 14 ani, Traian câștigî. Cu Iustin am fost doar 5 ani”, este răspunsul dat de Andreea Antonescu despre fostul ei soț, Traian Spak.

Cântăreața a povestit și cum a pozat pentru Playboy România. Partenera de scenă a Andreei Bălan a spus că prima oară a fost contactat tatăl ei, la vârsta de 17 ani, pregătindu-l pentru momentul în care aceasta, majoră fiind, va apărea nud în revistă.

Vedeta nu a fost hotărâtă de la bun început să pozeze. S-a gândit să ceară o sumă uriașă în momentul în care a primit oferta.

Zis și făcut: a cerut de trei ori cea mai mare sumă pe care a primit-o până la acea oră o celebritate de la noi. S-a interesat câți bani a primit și a cerut triplu.

Surpriza a fost în momentul în care a fost sunată de Dan Silviu Boerescu, fostul director al revistei Playboy România, spunându-i artistei că oferta a fost acceptată.

Andreea a acceptat în cele din urmă să pozeze dezbrăcată pentru revista iepurașului cu papion în anul 2002, primind o sumă care echivala la acea oră cât două apartamente din București.

Odiseea apariției în Playboy: fratele cântăreței a rupt legătura cu ea

După aceea, au urmat necazurile în familie. Fratele ei a rupt orice legătură cu artista. Înainte să pozeze, acesta i-a spus să nu facă asta, însă cântăreața nu l-a ascultat.

Andreea i-a mărturisit lui Marius Manole că în scara blocului unde a copilărit, puștanii lipiseră poze cu ea dezbrăcată pe pereți, fratele ei fiind extrem de revoltat, moment în care a sunat-o și ea spus că nu mai este sora lui.

„Frate-miu mi-a zis: până aici a fost. Spera într-o zi să mă mărit și să nu mai am numele ăsta. Încăpățânată cum sunt, mi-am păstrat numele chiar dacă m-am măritat”, a declarat cântăreața la

Frumoasa șatenă a mai spus că după apariția ei în Playboy a fost contactată de mai mulți fotbaliști, dar le-a retezat-o imediat tuturor.

„Au început telefoanele de la fotbaliști. S-au terminat repede. Au fost diferențe de cultură, diferențe de înălțime. O copertă m-a făcut de la copil femeie. Mă întrebam, oare ce am făcut?

Dar am rămas cea mai bine plătită, eu la 1,57, 42 de kilograme. Tot eu am rămas cea mai bine plătită. Mulțumesc lui Dumnezeu am rămas în istorie pentru chestia asta”, a continuat să povestească artista.