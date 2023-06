Andreea Antonescu e mamă singură, dar nu suferă! Artista are planuri clare de viitor: ”Să dea Dumnezeu să mă mărit”

este o femeie puternică și ambițioasă. Viața i-a oferit de-a lungul timpului mai multe lovituri, însă artista nu și-a pierdut niciodată speranța. Artista a avut o relație cu Traian Spark din care a rezultat o fetiță pe nume Sienna care acum are 12 ani. Cei doi au pus punct relației în 2019. Apoi, artista cu care a început o relație. Din povestea lor de dragoste a rezultat o altă fetiță, Venice Victoria. Din păcate, nu a fost suficient să le salveze relația.

Andreea Antonescu, pregătită să se mărite, după despărțirea de tatăl fetiței născute de curând

Cu toate că a trecut prin două despărțiri dureroase, artista nu și-a peirdut speranța și își dorește să ajungă la altar. Chiar și așa, jumătatea trupei Andre spune că este împlinită cu tot ce i-a oferit viața până acum.

ADVERTISEMENT

„Sunt o persoană împlinită. Îmi doresc și alte lucruri de la viață și sunt convinsă că ele vor apărea în momentul în care eu voi fi pregătită pentru ele. În momentul acesta îmi lipsește o familie, atât. În rest, am tot, sunt fericită și împlinită. Să dea Dumnezeu să mă mărit.

Sunt convinsă că mă iubește Dumnezeu. Lucrul acesta l-am realizat de când eram mică și făceam terapie. Mi s-a spus într-un mod atât de frumos `Andreea, Dumnezeu este cu tine în barcă`, încât din secunda aceea mi-am dat seama că nu voi mai coborî niciodată din acea barcă” , a spus, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Artista pune la punct ultimele detalii pentru eveniment: „Nu am timp să am emoții”

Andreea Antonescu a adus-o pe lume pe Venice Victoria la sfârșitul anului trecut. Acum, celebra cântăreață este în pregătiri intense pentru botezul fetiței sale. Artista a ales deja locația unde va avea loc petrecerea, precum și ținutele pe care le vor purta ea și fiicele ei.

„Urmează botezul pe data de 24 iunie. Ziua Siennei este pe 24 mai. Nu am timp să am emoții, sunt foarte multe detalii care trebuie puse la punct. Este însă posibil ca în ziua botezului sau cu o zi înainte să leșin de emoții. Simt că se va întâmpla asta.

ADVERTISEMENT

Botezul va fi la un local din Snagov și va fi atât înăuntru, cât și în afară pentru că nu știm cum va fi vremea. Am cea mai bună stilistă din România, care mă cunoaște ca om și care mă nimerește de fiecare dată. Știe bine să îmbine elemente, de la genul de eveniment, până la starea mea și atunci sunt convinsă că și de această dată va arăta ce este mai bun din mine.

Nu știu dacă vom avea toate trei ținute la fel ( n.r., ea și fetițele) pentru că bebelina este foarte excentrică. Este dantelată, învolănată și are și un pampon mare pe cap. Nu știu dacă pe mine la vârsta asta mă mai prind pampoanele”, a dezvăluit Andreea Antonescu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Andreea Antonescu dezvăluiri despre fetița nou-născută: „M-am gândit la asta de multe ori”

Colega de trupă a Andreei Bălan Artista a fost luată prin surprindere atunci când a revenit în țară să afle că așteaptă un copil. Din fericire pentru ea, cântăreața spune că nu a avut probleme în timpul sarcinii.

ADVERTISEMENT

„Am fost o norocoasă. Fac sală și merg la sală, într-adevăr. De data aceasta, însă nu a fost sala, nu au fost tratamentele corporale, nu a fost nici stilul meu de viață sănătos. De data aceasta pot spune că a fost pur noroc. La 29 de ani am luat 21 de kilograme în sarcină. La 40 de ani am luat doar 9,5 kilograme. Mă așteptam să mă fac un butoiaș sau chiar ditamai butoiul, dar am avut noroc. Nu am făcut nimic în plus, nu am făcut nimic în minus. La trei săptămâni după ce am născut arătam ca înainte de sarcină.

Faptul că am făcut mișcare la începutul sarcinii, fiind în America Express, poate fi o ipoteză a faptului că nu m-am îngrășat. Pe de altă parte îmi amintesc că cele mai multe kilograme în sarcina cu Sienna le-am luat în ultimele trei luni. Atunci, eu fiind în zodia Fecioară, am stat și am analizat tot. M-am gândit de o mie de ori la fiecare lucru. M-am gândit și la treaba asta de multe ori”, a spus Andreea Antonescu pentru FANATIK.

Jumătatea trupei Andre a trecut și de emoțiile de început. Artista, chiar dacă nu mai este alături de tatăl fetiței sale, se descurcă de minune. Și experiența primei sarcini își spune cuvântul.

„Nu mi-a fost mai greu nopțile. Mi-a fost mai ușor pentru că Sienna, fiind primul copil, nu știam `de unde să o apuc`. Eram stresată, nu știam ce fac când plânge că vrea să fie schimbată sau că îi este foame. Acum, la al doilea copil știu absolut tot. Îmi dau seama când este vorba de plânsete doar de șantaj emoțional și când plânge pe bune. Trăiesc fiecare secundă la maximum și parcă simt totul altfel”, spune artista.

Motivul pentru care fiica artistei nu mai vrea să se mute în America la tatăl ei

După ce , bărbatul a petrece mai mult timp în Los Angeles. Bărbatul s-a mutat acolo acum un deceniu și nu o duce deloc rău. Fiica lui și a Andreei stă în România, însă își dorea să plece în America la tatăl ei. Asta până să își întâlnească sora mai mică, spune Andreea Antonescu.

„Sienna este absolut înnebunită după sora ei, o iubește la maximum. O protejează la maximum pe sora ei și mi-a spus că abia așteaptă să o ia în grupul ei de prieteni.

Sienna voia să studieze în America, dar de când a apărut bebelina, mi-a spus că nu ar vrea ca surioara ei să crească singură. Nu vrea să fie singură sora ei mai mică așa că trebuie să vedem care va fi decizia finală a Siennei. Mie dintotdeauna mi-a plăcut să vorbesc cu ea la fel cum aș face-o cu un om matur. Am vrut mereu să o ascult și să-i îndeplinesc dorințele pe cât posibil”, a mai dezvăluit Andreea Antonescu pentru FANATIK.