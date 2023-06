Andreea Antonescu, emoționată de botezul micuței Venice Victoria: „Ar fi mare lucru să nu leşin”. Ce înețelegere are cu Victor

Andreea Antonescu s-a ocupat în cel mai mic detaliu de organizarea botezului micuţei Venice Victoria. Şi-a dorit ca totul să iasă perfect, iar evenimentul ce se dorea iniţial a fi unul restrâns, va fi de fapt o . Cântăreaţa dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK ce surprize are pentru invitaţii săi, dar şi ce i-a dat cele mai mari bătăi de cap în organizarea evenimentului.

Andreea Antonescu îşi doreşte o familie completă. Ce fel de bărbat vrea să aducă în viaţa sa şi a fetiţelor

Andreea nu-şi mai încape în piele de fericire de când are ambele fetiţe alături. Cu toate acestea, pentru ca familia ei să fie una completă, artista îşi doreşte ceea îi lipseşte… un soţ.

ADVERTISEMENT

În exclusivitate pentru cititorii FANATIK, Andreea Antonescu dezvăluie să aducă în viaţa ei şi a fetiţelor. Şi dacă cândva i-a fost teamă să facă pasul cel mai mare, acum, după două botezuri organizate în cel mai mic detaliu, cântăreaţa ar putea să-şi pună la punct chiar şi nunta visurilor în timp record.

Andreea Antonescu, despre revederea emoţionantă a fetiţelor sale. Sienna nu-şi mai văzuse surioara de aproape şase luni

Cum a fost revederea fetelor? Sienna nu şi-a mai văzut surioara de aproape şase luni…

– A fost foarte emoţionant momentul. Am mers la aeroport cu micuţa în căruţ, cu Andreea Bălan şi cu fetiţele pentru că ele sunt familia mea, familia noastră. Nu puteau să nu fie şi ele prezente, ca de fiecare dată de altfel. Am făcut o pancartă superbă în formă de inimă pentru Sienna şi a fost emoţionant. Bineînţeles, Sienna în momentul în care a văzut-o pe micuţa Venice Victoria, nu a mai văzut pe nimeni în jurul ei.

ADVERTISEMENT

Cu atât mai mult cu cât eu fusesem cu o săptămână în urmă şi petrecusem timp cu ea în America, de ziua ei. Şi-atunci toată atenţia şi toată dragostea au fost pentru surioara ei, lucru care m-a bucurat enorm. Acum nu facem altceva decât să profităm la maximum de momentele astea în care suntem toate.

Andreea Antonescu, pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru botez: „M-a ajutat Dumnezeu mult de tot şi de data aceasta”

Cum stai cu pregătirile pentru botez? Ai intrat deja pe ultima sută de metri…

– Foarte bine, sunt foarte bucuroasă pentru că s-au aliniat aşa toate şi au curs într-un mod frumos. Mulţumesc lui Dumnezeu că am ajuns să fiu cu ele exact pe ultima sută de metri şi făcute cumpătat şi tipicar, aranjate toate exact cum îmi place mie. Efectiv m-a ajutat Dumnezeu mult de tot şi de data aceasta. Eu fiind şi zodia Fecioarei, sunt foarte tipicară şi chiar trebuia să le ştiu pe toate puse la punct până la ultimul detaliu.

ADVERTISEMENT

Suntem în punctul de a alege ţinutele. Da, cu trei zile înainte de botez (n.red. râde). Pentru că mi place să lucrez cu profesionişti şi pentru că lucrez cu stilista mea de peste patru ani de zile, iar ea ştie exact ce vreau. Întotdeauna simt că mă pune într-o lumină frumoasă şi de fiecare dată îmi găseşte ţinutele potrivite. Aşa că merg şi de data aceasta pe mâna ei şi bineînţeles amprenta mea. Eu şi micuţa nu vom avea ţinute la fel pentru că bebelina e bebelină, ea va fi moţată cu pampoane, eu nu am cum să îmi pun pampoane (n.red. râde). Iar Sienna îşi alege ţinutele de una singură, dar vom încerca să fim oarecum în acelaşi ton toate trei.

Andreea Antonescu, despre relaţia cu tatăl fetiţei: „Eu şi Victor ne sfătuim şi luăm cele mai înţelepte decizii”

Cum te-ai înţeles cu Victor în privinţa organizării botezului, aţi ales împreună sau ţi-a dat mână liberă?

ADVERTISEMENT

– Amândoi am convenit că acest eveniment ar trebuie să fie aşa cum am convenit şi asupra creşterii şi educaţiei micuţei. Să ne sfătuim şi să luăm cele mai înţelepte decizii. Aşa am făcut şi de data acesta pentru că vrem să iasă un eveniment frumos.

ADVERTISEMENT

Andreea Antonescu, copleşită de emoţii înaintea marelui eveniment: „Ar fi mare lucru să nu leşin în ziua botezului”

Crezi că vei fi copleşită de emoţii în ziua botezului?

– Mă copleşesc emoţiile numai când mă gândesc cât de repede a trecut timpul. Micuţa Victoria a împlinit deja şase luniţe, am ajuns la botez, a crescut mare. Mă uit şi la Sienna care îmi este prietenă şi cu care am tot felul de discuţii, care mă însoţeşte peste tot. Chiar şi în privinţa botezului m-am sfătuit cu ea, i-am cerut părerea pentru că Sienna are foarte mult bun gust. Şi uite aşa îmi dau seama că timpul trece foarte repede şi-atunci mă copleşesc emoţiile din orice.

Eu chiar mi-am propus să fiu să fiu pe poziţii, foarte echilibrată, cu capul pe umeri, foarte calculată până în ziua botezului când probabil, de emoţii voi leşina şi end of story (n.red. râde). Atât de mult am pus suflet în organizarea acestui eveniment, la fel cum s-a întâmplat şi în cazul Siennei. Am două fetiţe, este un vis pe care nici nu am îndrăznit să-l visez vreodată.

Am două fetiţe minunate şi în curând o botez pe cea de-a doua. Şi nu oricum, ci cu Sienna de mână, cu Andreea de mână care e familia mea, împreună cu fetiţele ei. Eu îţi spun sincer, ar fi mare lucru să nu leşin în ziua botezului. Atunci o să mă ia emoţiile rău, ştiu asta, ca şi la botezul Siennei de altfel, când la fel, am plâns mult.

Fetiţa Andreei Antonescu va fi botezată prin afundare în cristelniţă: „M-a făcut să înţeleg că trebuie să am încredere în Dumnezeu”

Dar ai emoţii pentru momentul în sine al botezului, când micuţa va fi băgată în cristelniţă?

-Atât Sienna, cât şi Victoria va fi botezată de acelaşi preot, în aceeaşi mănăstire. Recunosc că acum 12 ani, l-am rugat pe părinte dacă poate să nu o bage cu totul în cristelniţa. Iar el mi-a spus că aceasta este tradiţia. M-a făcut să înţeleg că trebuie să am încredere în Dumnezeu şi realizând că eu mi-am ghidat viaţa după ideea aceasta, mi-am dat seama că fiecare ştie să-şi facă treaba cel mai bine. Ştiu că şi Venice, ca şi Sienna, va fi botezată cu acelaşi drag. Cu atât mai mult îmi creşte sufletul când ştiu că va fi botezată de acelaşi preot şi în aceeaşi mănăstire.

Ce surprize pregătesc Andreea Antonescu şi Andreea Bălan la botezul micuţei Venice Victoria

Tot Andreea va fi şi naşa Victoriei?

– Nu, nu Andreea va fi naşa. Andreea rămâne naşa Siennei, Andreea este familia noastră şi ea şi fetiţele.

Aţi ales Prestige Orchestra pentru a întreţine atmosfera. Alţi artişti celebri vor mai urca pe scenă?

– Eu mă bucur foarte mult că cei de la Prestige Orchestra şi-au dorit să fie alături de noi în seara aceea, ştiam show-ul lor şi ştiu că sunt cei mai buni. Mi-am dat seama că nu ar mai fi cazul de alţi artişti. Dar, bineînţeles, fiind acolo eu şi Andreea, cine ştie, noi suntem pline de surprize… Cine a urmărit America Express ştie asta (n.red. râde). Iar pentru copilaşi vom avea un castel gonflabil afară, voi avea animaţie, ursitoare. Avem nevoie şi de enterteinment pentru copii pentru că vor fi destui copilaşi la botez.

„De temerea asta nu am făcut nuntă la un moment dat”

Şi acum, trăgând linie după două botezuri organizate, ce ţi s-a părut cel mai greu în a pune la punct un astfel de eveniment?

– Mi s-a părut foarte greu ideea de organizare a unui eveniment. Poate tocmai din acest motiv, la un moment dat, nu am făcut nuntă, de temerea asta. Acum am experienţă (n.red. râde ). Ştiu absolut tot, ce se poartă, cum se poartă, de unde să iei. Nu am experienţă în a organiza o nuntă într-adevăr, dar în materie de botezuri deja mă descurc foarte bine. Chiar glumeam cu managerul de la local şi îmi spunea că este suficient să îi anunț, iar a doua a zi ar fi totul gata pentru o nuntă (n.red. râde). Iar asta e bine de ştiut.

„Îmi doresc familia completă, îmi doresc un bărbat care să îmi devină soţ”

Simţi că îţi mai lipseşte în momentul de faţă ceva­? Ai ambele fete alături…

– Mă simt împlinită, mă simt fericită. Sunt foarte fericită cu fetiţele mele, dar da, îmi doresc familia completă.

Te-ai gândit ce fel de bărbat ai putea să aduci în viaţa fetiţelor tale? Ce calităţi ar trebui să aibă?

– Bărbatul care să îmi devină soţ. Să aibă materialul de soţ, pe acela mi-l doresc. Dumnezeu are grijă de mine în permanenţă şi a avut toată viaţa grijă de mine. Ştiu că o să fie bine atât timp cât El este cu mine.