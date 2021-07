Andreea Antonescu, încă marcată de dispariția tatălui său. Ce mesaj a postat la 20 de ani de la moartea sa

Andreea Antonescu este una dintre vedetele care mereu este bine dispusă și cu zâmbetul pe buze. Aceasta însă încă suferă atunci când își aduce aminte de tatăl său pe care l-a pierdut în urmă cu 20 ani.

Cântăreața a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant în memoria tatălui său și a postat și mai multe fotografii.

Andreea Antonescu, încă marcată de dispariția tatălui său

a postat pe conturile ei două fotografii de colecție în care apare alături de fratele ei, Răzvan, și de tatăl, Gheorghe Antonescu, care a murit în urmă cu 20 ani. În dreptul pozelor a scris și un mesaj emoționant din care se vede că încă suferă.

“Since the day you got wings, we have never been the same!”, care se traduce: “Din ziua în care ai primit aripi, noi nu am mai fost niciodată la fel!”.

Tatăl vedetei a murit în urma unui stop cardio-respirator, pe 2 iulie 2001.

“Am sunat-o pe Andreea (n.r.: Bălan), chiar dacă noi aveam deja probleme. Era cinci dimineață… Mi-a răspuns și eu, urlând, i-am spus că tata a murit. Andreea mi-a zis că sunt nebună (…) Am urlat iarăși că a murit tata… S-a făcut liniște și am auzit-o, ca prin vis, cum îi spunea lui Săndel că a murit domnul Antonescu.

I-a luat domnul Bălan telefonul din mână și mi-a spus, clar, poruncitor, să mă îmbrac, să mă duc la BAC. Mi-a zis, și țin mine și acum, cuvânt cu cuvânt: Nu ai ce să faci, nu ai de ce să te duci la Galați acum. Te duci după examen, nu ai ce să schimbi. Până la Galați faci trei ore. Du-te la examen”, într-un interviu pentru wowbiz.ro..

Tatuajul făcut de Andreea Antonescu în memoria tatălui său

De curând, vedeta și-a făcut un nou tatuaj. La început fanii au avut o mulțime de întrebări pentru că nu au știut ce reprezintă. Andreea și-a tatuat pe antebrațul drept cifra 57 și o aripă de înger. Cântăreața a explicat ca în acel an s-a născut tatăl ei, și că în ultima perioadă s-a tot lovit de această cifră. Așa că a decis să-și facă un tatuaj.

“Numărul pe care mi l-am tatuat reprezintă anul de naștere al tatălui meu. S-a născut în 1957. Pentru el l-am făcut, din păcate, a murit, poimâine se împlinesc 20 de ani de atunci.

Numărul mai reprezintă și altceva, e un număr de care m-am lovit toată viața. Tot ce înseamnă 57 mi-a apărut în fața ochilor. Când m-am uitat la kilometraj, era 57, când m-am uitat la ceas, era 57, când m-am uitat la telefon, era 57… Și exemplele pot continua”, a declarat Andreea Antonescu pentru Cancan.ro.

Vedeta are mai multe tatuaje. Două dintre acestea reprezintă motto-urile ei în viață: “Mori cu amintiri, nu cu visuri” și “Ce nu mă omoară, mă face mai puternică”.