Andreea Antonescu, într-o ipostază emoționantă alături de fiica ei. Cât de mare s-a făcut Sienna 

Andreea Antonescu le-a arătat fanilor din mediul online cât de mult a crescut fetița ei. În prezent Sienna, fata ei cu Traian Spak, are vârsta de 9 ani și s-a transformat într-o adevărată domnișoară.

Participanta de la Fermă s-a fotografiat de curând în compania micuței sale, cu care este cunoscut că are o relație foarte apropiată. Cele două erau de nedespărțit și înainte ca Andreea Antonescu să concureze în emisiunea de pe PRO TV.

Artista de 38 de ani s-a bucurat de revenirea acasă și de faptul că poate petrece momente mult visate alături de fetița ei, așa că a organizat o ședință foto.

Andreea Antonescu le-a arătat tuturor cât de mult a crescut fiica ei, Sienna

Cele două s-au pozat într-un cadru natural, apreciat și de fanii din mediul online, iar Andreea Antonescu s-a așezat lângă fiica ei într-un mod special, pentru a le arăta tuturor cât de mult a crescut aceasta în înalțime.

“Cele mai importante lucruri nu sunt lucruri…”, a fost și mesajul emoționant transmis de membra trupei Andre, în postarea ei de pe Instagram.

Andreea Antonescu și Traian Spak au format un cuplu timp de aproape 14 ani, din care 8 de căsătorie. Din relația lor a rezultat Sienna, fetița artistei fiind cea care îi luminează acesteia existența în fiecare zi.

Bărbatul o vizitează ocazional pe fiica lor, fiind cunoscut că acesta locuiește în Statele Unite ale Amercii, acolo unde și Sienna a mers de câteva ori, în anii trecuți.

Mai mult, în pozele postate de Andreea Antonescu pe Instagram, fanii au putut remarca și faptul că fetița vedetei s-a accesorizat din cap până în picioare și a purtat o ținută inedită. Fata artistei a purtat și o poșetă de la Karl Lagerfeld, un articol estimat la peste o mie de lei pe site-urile de specialitate.

Totodată, de la împăcarea trupei Andre, cele două soliste au petrecut și ceva mai mult timp împreună alături de fetițele lor. Nașa micuței Sienna este Andreea Bălan, iar în luna mai atunci când fetița a împlinit vârsta de 9 ani, solista și-a ajutat colega de trupă să organizeze o petrecere pe cinste. De la eveniment au lipsit însă tatăl acesteia, dar și fratele Andreei Antonescu, din pricina pandemiei.

“Sienna a avut în fiecare an petreceri mari, cu multe persoane, peste 50, și uite că anul acesta a fost una mică, cu foarte puțini oameni. Nici eu la majorat nu am avut atâția oameni. Din păcate, nici Răzvan, fratele meu, nu a putut fi prezent, pentru că el a început lucrul și interacționează cu foarte mulți oameni și vrem să fim în siguranță pentru copiii noștri. Sienna cântă la pian și, de ziua ei, a vrut o chitară și i-am dat comandă una, care va veni la un moment dat. Iar Traian, tatăl ei, a sunat-o de câteva ori din America și i-a făcut cadou un telefon șmecher, pe care și-l dorea”, povestea Andreea Antonescu, în luna mai din acest an, de aniversarea fiicei sale.