Andreea Antonescu se iubește cu un bărbat care are o profesie liberală: ”Consider că e ce trebuie”

Andreea Antonescu a găsit din nou fericirea. Artista a recunoscut că iubește iarăși și chiar a dezvăluit care este profesia celui cu care are acum o relație.

Cu cine se iubește acum Andreea Antonescu. Nu a vrut să dea prea multe detalii despre bărbatul misterios din viața sa

Astfel, ea a mărturisit că este cu cineva, fiind vorba, mai exact, despre un jurnalist de profesie.

„Eu consider că e ce trebuie. E jurnalist”, a spus vedeta, în cadrul emisiunii de la Kanal D.

ADVERTISEMENT

De asemenea, a spus și că este îndrăgostită de ceva timp de acest bărbat misterios, despre care nu a vrut să dea prea multe detalii.

Așadar, conform spuselor ei, Andreea Antonescu și-a regăsit iubirea după ce s-a întors din America. Aceasta a fost acolo împreună cu fetița ei, la tatăl acesteia.

ADVERTISEMENT

Andreea Antonescu și fostul soț au petrecut împreună sărbătorile de iarnă

Chiar dacă , aceștia au rămas în relații bune de dragul fetiței lor.

Și totul le merge foarte bine, având în vedere că au luat decizia de a petrece împreună sărbătorile de iarnă, în America.

ADVERTISEMENT

Deci, vedeta l-a cunoscut pe actualul său iubit după sărbători, adică sunt împreună de doar o lună sau două.

În același timp, Andreea Antonescu a mărturisit că atât ea, cât și fostul ei partener de viață fac tot ce le stă în putere pentru a-și crește fiica în cele mai bune condiții.

ADVERTISEMENT

Andreea Antonescu și Traian Spak fac totul de dragul fetiței lor

De Revelion, aceștia au stat mai mult acasă și s-au bucurat de prezența celor dragi. Și fiica ei s-a distrat, căci a avut cu ea o prietenă cu care să o facă.

„Noi, ca și părinți, pentru că indiferent de orice, acest statut nu ne poate fi luat de nimeni, facem tot posibilul ca al nostru copil să fie fericit.

ADVERTISEMENT

De Revelion am stat mai mult acasă, adunați cu toții. Am povestit, am cântat, ne-am distrat și am făcut tot ce și-a dorit copilul.

Mai ales că ea a avut și o prietenă foarte bună, ele s-au distrat și noi am stat mai mult după ele, în jurul lor.

În noaptea de Revelion am ieșit puțin, după care ne-am întors acasă, pentru că atmosfera de acasă nu se compară cu nimic”, a declarat Andreea Antonescu.