Andreea Antonescu le-a răspuns fanilor la curiozitățile legate de „Survivor România” și a mărturisit cât de dureroasă a fost accidentarea la deget de pe traseu, care nu s-a vindecat nici până în ziua de astăzi. Artista a vorbit și despre alte probleme de sănătate cu care s-a confruntat în Dominicană.

Fosta concurentă de la Kanal D a petrecut o lună în echipa Faimoșilor și este mulțumită de parcursul ei din competiție, chiar dacă nu a fost unul foarte îndelungat.

Chiar dacă unii dintre foștii colegi au criticat-o din cauza performanțelor sportive, care nu se ridicau mereu la cel mai înalt nivel, Andreea Antonescu se bucură că a avut ocazia să trăiască o astfel de experiență.

Andreea Antonescu, probleme grave după Survivor România: „Am simțit ce înseamnă să leșini de durere”

Andreea Antonescu le-a răspuns fanilor la întrebările pe care le aveau legate de cel mai dur reality show, filmat în Republica Dominicană, unde a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat, dar și despre accidentarea la deget. Durerea pe care a simțit-o atunci nu o poate compara cu nimic, după cum a recunoscut.

„Cred că a fost cea mai mare durere a vieții mele (…) Am văzut stele verzi, după care am văzut negru în fața ochilor, am simțit ce înseamnă să leșini de durere”, a declarat Andreea Antonescu în cadrul unui vlog postat pe canalul ei de YouTube.

De asemenea, jumătatea trupei Andre a dezvăluit că s-a confruntat și cu probleme hormonale, cum ar fi retenția de apă, afecțiune pe care o au mai multe concurente, motiv pentru care se „umflă” la față. Din cauza stilului haotic de viață și a faptului că nu se hrăneau cum trebuie, au apărut și alte probleme pentru concurente, cum ar fi lipsa menstruației.

Cocosul nu a fost deloc benefic pentru sănătatea artistei, care a ajuns înapoi pe plaiurile mioritice cu probleme la măsele, acest fruct exotic fiind unul foarte tare.

„Fetele nu se mai confruntau cu problema menstruației de ceva timp. Am înțeles că era dn cauză hormonală, din cauza faptului că noi nu ne hrăneam acolo cum trebuie, condițiile nu mai erau, și atunci tot organismul reacționa cum reacționa. Și faptul că ne-am umflat și eu, și Elena, foarte tare la față, retenție de apă și astea sunt situațiile. Tot organismul încearcă să se readapteze în noul mediu de viață.

(…) Mâncam cocos de stingeam, am venit și cu vreo două probleme la măsele, am câteva măsele sparte, să nu mai văd niciodată cocos”, a mai spus Andreea Antonescu.

Așa cum au confirmat și alte foste concurente de la „Survivor România”, gelurile de duș și săpunurile erau un lux de care nu dispuneau în junglă, descurcându-se doar cu apa de mare. Andreea Antonescu a recunoscut că își spălau hainele cu apă, ba chiar intrau în mare îmbrăcate din cauza frigului care se lăsa la sfârșitul zilei.

„Ne spălam în mare atât noi, cât și hainele. Era fix același lucru că intram în mare în costum de baie sau în trening, că era foarte frig, și voiam să mă spăl și pe mine, și pe trening. Cam asta ni se punea la dispoziție, apa de mare (…) Frecam încălțările cu nisip, după care le spălam cu apă de mare.

Așa se spăla și oala, așa ne spălam și noi. Ne băgam în apă și începeam să ne clătim cu apă de mare atât de păr, cât și pe corp. Nu gel de duș, nu gel intim, nu săpun, nu șampon, nu balsam, nu detergent de rufe, nimic”, a continuat cântăreața.

Andreea Antonescu: „Eram ignorați total”

Concurenții show-ului de la Kanal D aveau paznici în camp pentru a fi în siguranță în caz că ar fi ajuns persoane din afara show-ului pe insulă, însă aceștia nu aveau voie să vorbească cu ei sau să le răspundă la întrebări. Paznicii nu interveneau nici atunci când apăreau insecte și animale, concurenții fiind nevoiți să se descurce singuri cu asemenea neplăceri.

„Eram în camp, eram acolo pe insulă și, într-adevăr, erau persoane care aveau grijă de securitatea noastră, dar doar pentru a nu veni alte persoane peste noi acolo. De 15 ani se tot filmează Exatlon și Survivor în locația respectivă, se știe că nu are voie nimeni să intre pe insula respectivă. Dacă vă referiți la animale, lighioane și alte cele, să știți că noi trebuia să ne descurcăm cu fiecare în parte, să rezolvăm situațiile.

Dar da, pentru siguranța noastră erau paznici care nu aveau voie să vorbească cu noi, nu aveau voie să ne răspundă la întrebări, nu aveau voie să ne bage în seamă. Eram ignorați total. Frustrant sentimentul”, a dezvăluit fosta Faimoasă.

Andreea Antonescu a recunoscut că nu este pregătită nici acum să vadă secvențe cu ea din emisiune, chiar dacă a trecut aproape o lună de când a fost eliminată din echipa roșie.

„La TV într-adevăr, emisiunea se difuzează timp de patru zile, dar aceste patru zile sunt, de fapt, rezumate a ce se întâmplă acolo. Noi suntem filmați întruna, suntem filmați 24 din 24. Voi vedeți doar secvențe. „Noi eram filmați non stop (…) Până în momentul ăsta nu am fost pregătită psihic să stau și să urmăresc ce s-a filmat acolo”, a fost răspunsul șatenei.

„M-a surprins plecarea Anei”

„Absolut totul este la fel, totul este super transparent. Tot ce vedeți voi, noi trăim acolo, este 100% real. Nu primeam nimic (n.r. de mâncare). Și cred că se vede că și ceilalți concurenți au slăbit, și eu am slăbit foarte tare, nu vreți să treceți printr-o situație de genul ăsta. A fost prima oară în viața mea când am știut exact ce înseamnă să nu mai poți de foame”, a răspuns Andreea.

Cu mai bine de două săptămâni în urmă, Ana Porgras a fost eliminată din competiție în urma nominalizării lui Jador, care nu ar fi vrut să se ajungă la această situație. Plecarea ei a generat isterie în rândul telespectatorilor, iar mulți dintre fanii manelistului l-au acuzat că a dat afară cea mai bună concurentă.

Andreea Antonescu a fost și ea șocată de plecarea fostei gimnaste și le-a atras fanilor atenția cu privire la importanța voturilor publicului, îndemnându-i să-și susțină favoritul la fiecare Consiliu.

„M-a surprins plecarea Anei așa cum v-a surprins și pe voi. Cred că nu se aștepta nimeni. Dacă până în momentul ăla argumentele erau legate de partea sportivă, cred că s-a demonstrat că nu e doar asta. Cred că nu v-ați dat seama, dar sunt foarte importante voturile voastre. Dacă aveți un preferat, preferată, votați. Mi-a părut rău că a plecat Ana”, a încheiat vedeta.