Andreea Arsine, în rochie de mireasă. Câștigătoarea Exatlon 2019 s-a căsătorit. Prin ce probleme a trecut

Fosta s-a bucurat de marele eveniment din viața ei chiar în weekend-ul ce tocmai s-a încheiat. Tânăra a avut aproape familia și prietenii cei mai buni, mărturisind că din păcate, a lipsit o persoană foarte dragă.

Câștigătoarea Exatlon 2019 nu l-a avut aproape pe tatăl său, care nu a avut ocazia să o vadă mireasă. Bărbatul a vegheat-o în ziua nunții tocmai din Ceruri, Faimoasa dezvăluit în mediul online că este binecuvântată pentru tot ce i se întâmplă.

Câștigătoarea Exatlon 2019, Andreea Arsine, s-a căsătorit. Cine a lipsit de la nuntă

„Mă simt binecuvântată pentru tot ce îmi dă bunul Dumnezeu în viață mea, pentru oamenii frumoși din jurul meu și pentru tot ce pot face frumos în jurul meu, singură lipsa ce o voi avea toată viață este lipsa tatălui meu.

Și-a dorit să mă vadă în această postura. Cred că orice părinte își dorește asta, dar învățăm zilnic să trăim cu astfel de lipsuri. Viața e frumoasă, trebuie să știm cum să o facem frumoasă”, a spus Andreea Arsine pe una dintre paginile sale de socializare, potrivit .

Frumoasa blondină a încercat să treacă cu vederea acest lucru neplăcut și să se bucure de nuntă, dar nu înainte de a trece prin câteva peripeții. s-a văzut nevoită să-și caute rochie de mireasă cu câteva zile înainte de nuntă pentru că cea aleasă nu era gata.

Andreea Arsine, peripeții înainte de nuntă. Ce a pățit blondina

Sportiva și-a dorit să poarte două ținute în cea mai importantă zi din viața ei. La Biserică a purtat o rochie superbă de prințesă, cu o trenă uriașă, în timp ce a doua, pentru petrecere, a fost aleasă pe ultima sută de metri.

„În ultima săptămână am pățit aproape de toate și nu neapărat cele mai pozitive. Nu are cum să fie un eveniment de genul fără să te apuce spumele.

Apogeul a fost atunci când am aflat cu două zile înainte că a doua rochie nu este gata, că nu o să o am. A fost panică, panică până la modul în care am zis că nu mai vin la nuntă. Rochia pe care am avut-o la biserică este mare, aveam nevoie și o a doua rochie.

În ultimele două zile am căutat rochie, am fost la toate magazinele posibile, tot ce se poate. Acolo unde nu te aștepți, acolo s-ar putea să găsești ceea ce îi dorești”, a povestit tânăra pe InstaStory.

Chiar și așa planurile Andreei Arsine nu au fost stricate complet, dovadă că în ziua cea mare a strălucit din toate punctele de vedere. Câștigătoarea de la Exatlon 2019 a avut parte de o nuntă pe care nu o va uita tot restul vieții sale.