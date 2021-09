Andreea Bălan a dat buzna peste Andreea Antonescu: “Mi-a rupt ușa la 12 noaptea”. Ce a urmat

Andreea Antonescu a împlinit 39 de ani, iar cu această ocazie fosta sa colegă de trupă i-a făcut o surpriză.

La miezul nopții, blondina i-a bătut l-a ușă dorind să fie prima care o felicită. Andreea Bălan nu a uitat nici de cadou.

Andreea Antonescu a mărturisit că are o dorință pe care ar vrea să și-o îndeplinească cât mai repede. Să devină din nou mămică.

Andreea Bălan a dat buzna peste Andreea Antonescu: “Mi-a rupt ușa la 12 noaptea”

Andreea Bălan a ținut să-și surprindă prietena de ziua ei. Așa că la miezul nopții i-a sunat la ușă. Nu a uitat nici de cadou. I-a cumpărat un parfum, flori și o mulțime de baloane. Andreea Antonescu a fost extrem de surprinsă și a împărtășit totul și cu fanii săi, cărora le-a arătat câteva imagini.

“Am petrecut de două ori, încă de la 12 noaptea. De ziua mea au dat buzna niște prieteni, eu nu m-am așteptat și nu eram așa pregătită, aranjată să fac niște poze, niște story-uri.

Și m-am trezit cu ei la 12 noaptea, am fost foarte fericită. Apoi iar am fost fericită, pentru că, chiar de ziua mea, am lansat un nou single care se numește Ai greșit fata, băiatule.

Și Andreea! Ea a fost prima care mi-a rupt ușa la 12 noaptea de ziua mea, a venit la mine, mi-a adus și cadou, un parfum foarte-foarte frumos, niște flori și niște baloane” a dezvăluit cântăreața potrivit

Cea mai mare dorință a Andreei Antonescu

Artista a dezvăluit că și-ar dori să devină din nou mamă. Deocamdată însă, nu este implicată în nicio relație pentru că are pretenții destul de ridicate atunci când vine vorba despre un partener.

În anul 2019, artista a anunțat că s-a despărțit de

“Suntem două persoane libere. Nu mai avem nicio relație”, spunea la momentul respectiv Andreea Antonescu.

De curând cei doi s-au întâlnit în Statele Unite. Chiar dacă sunt despărțiți cei doi au o relație destul de bună. Cântăreața declara în trecut că dar ea nu va da înapoi.