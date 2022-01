Andreea Bălan a decis să-și cumpere un apartament. Ce locație de lux a ales cântăreața. “Se poate plăti în rate”

Andreea Bălan a fost într-o scurtă vacanță în Dubai. S-a relaxat, dar s-a ocupat și de afaceri.

A decis să viziteze câteva locații, pentru că se gândește foarte serios să-și achiziționeze un apartament.

Aceasta le-a mărturisit fanilor că ea și fetițele sale adoră acest loc.

Andreea Bălan a decis să-și cumpere un apartament. Ce locație a ales cântăreața. “Se poate plăti în rate”

Andreea Bălan s-a relaxat câteva zile în Dubai, alături de mai multe prietene. Aceasta le-a arătat fanilor cum s-a distrat, dar le-a dat și o veste.

ADVERTISEMENT

Se gândește foarte serios să facă Atât ea, cât și fetițele sale așa că, ar putea să-și cumpere un apartament în Dubai cât de curând.

A văzut câteva locații de lux și a fost impresionată. Cele care au ajutat-o au fost fetele de la Bambi. Andreea Bălan a dezvăluit că toate apartamentele erau situate la etajele superioare ale unui zgârie-nori.

ADVERTISEMENT

“Pentru că ne-a plăcut foarte mult când am fost aici în Dubai în vacanță și de ce nu să avem și noi aici o locație, un apartament în Dubai, ca să venim iarna 2-3 luni, jumătate de an și să stăm aici. Investiția ar fi ceva, se poate plăti în rate, doi ani de zile. Așa că mă voi gândi serios”, a spus Andreea Bălan în cel mai nou vlog.

Vedeta s-a gândit că mai multe luni ar putea să închirieze apartamentul, pentru că în Dubai sunt foarte mulți turiști, iar prețurile nu sunt tocmai mici.

ADVERTISEMENT

“Mă voi gândi serios dacă voi face această investiție, să vin două luni pe an aici, iar în rest să închiriez. Muncesc mult. Anul acesta am trei proiecte de televiziune, plus alte două, deci mă bazez pe niște lucruri când vreau să fac niște investiții”, a mai spus cunoscuta cântăreață.

Andreea Bălan le-a arătat fanilor și câteva imagini inedite de pe plajă și de la piscină, dar și dintr-un club în care a fost alături de alți artiști români.

ADVERTISEMENT

Înainte de sosirea în țară, nu a uita să cumpere câteva cadouri și pentru fetițe. Acestea i-au spus clar că își doresc cămile.