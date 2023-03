Andreea Bălan a dezvăluit planul secret de la America Express. Se întâmplă, la Antena 1, din mai

Andreea Bălan a dezvăluit ce are de gând Antena 1 cu America Express, după succesul de care s-a bucurat actualul sezon. Vedeta a dat de gol postul de televiziune într-un vlog postat pe YouTube.

Andreea Bălan a dat de gol Antena 1. Ce se întâmplă cu noul sezon America Express

împreună cu colega ei de trupă și prietena Andreea Antonescu a dat o mare veste fanilor reality-show-ului. Blondina a citit comentariile de hate la adresa ei și le-a răspuns oamenilor care au criticat-o pentru parcursul ei în emisiune. La un moment dat, vedeta a scăpat porumbelul și a dezvăluit când vor începe filmările pentru următorul sezon America Express. Noii concurenți vor porni la drum în doar două luni!

Andreea s-a amuzat pe seama comentariilor răutăcioase pe care internauții le-au lăsat la adresa ei. Aceasta a recunoscut, încă o dată, că a trișat de dragul audienței, pentru ca lumea să se amuze. Doar că… unii telespectatori America Express au luat lucrurile mult prea în serios.

Andreea Bălan, despre cum a jucat la America Express: „Unele lucruri le-am făcut intenționat pentru amuzamentul publicului”

„Exagerați! La câte probe am trișat așa, un picuț? Le numărăm pe degete. Unele lucruri le-am făcut intenționat pentru amuzamentul publicului. N-am crezut vreodată că unii o să le ia în serios să zică: da, de-aia societatea nu funcționează, că furăm și trișăm.

Hai să ne relaxăm, medităm și ne dăm seama că nu suntem la olimpiadă, este un show de televiziune în care voi trebuie să râdeți, nu să luați totul atât de în serios. Intriga asta care s-a creat, că Bălanca face mi s-a părut foarte funny”, a declarat Andreea Bălan

Vedeta a mai spus că toate lucrurile pe care le-a făcut au fost girate de Antena 1. Postul de televiziune le-a luat pe Andrele tocmai în ideea de a face show, căci în televiziune e nevoie și de controverse și picanterii pentru ca un show să funcționeze, să nu plictisească publicul.

Filmările pentru următoarea ediție America Express încep în luna mai 2023!

„Noi suntem acolo la job, am fost chemate de Antena 1 acolo. Suntem de 20 de ani în televiziune și știm cum se face acest job. O să se mai facă alte sezoane America Express și poți să te uiți. Chiar acum în luna mai se pleacă și o să te poți uita la următorul sezon”, a completat Bălanca, dezvăluind, astfel, că din luna mai se începe filmarea noului sezon America Express.

Artista a vorbit nițel și despre viața ei personală. A spus că nu a fost niciodată singură și că nu trebuie confundată cariera ei cu viața privată, referindu-se la speculațiile cum că ar fi o apropiere între ea și Jean Gavril. Totul a fost, evident, de dragul rating-ului.

„Niciodată nu am fost singură”

„Eu nu sunt singură. Eu sunt cu cine vreau eu să fiu, atenție! Pe toți bărbații din viața mea eu i-am ales. Niciodată nu am fost singură. Faptul că presa a făcut să pară că sunt sau nu sunt cu cineva sau că m-am certat cu cineva, așa, asta nu înseamnă că eu sunt sau nu sunt cu cineva. Ia-o pe asta! (n.r.: râde)

Hai să fim serioși. Viața mea personală a devenit privată. Nu îmi mai expun iubirea și ce fac pe plan personal. Nu aveți de unde să știți dacă există sau nu cineva în viața mea. Să nu mai asociem ceea ce se întâmplă pe carieră cu viața mea personală”, a completat cântăreața.

Andreea Bălan a aruncat și câteva săgeți la adresa concurenților de la America Express, cei care au înjurat și nu s-au purtat tocmai exemplar în emisiune, cunoscută fiind rivalitatea care a existat între ea și Cătălin Scărlătescu.

„Noi am fost cele mai calme, fără certuri, fără înjurături, spre deosebire de alte echipe. Dar, stai, la bărbați e ok când înjură, dar femeile când fac asta nu e ok. Pot să înțeleg acest lucru, dar hai să vedem și lucrurile frumoase”, este înțepătura lansată de Bălan.

America Express, care va fi difuzată duminică, pe 26 martie 2023 și îi vor înfrunta pe Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și Cătălin Scărlătescu și iubita sa, Doina Teodoru.