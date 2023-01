Andreea Bălan, adevărul despre conflictul cu Jean Gavril de la America Express: „El, săracul, nu și-a dat seama”

Andreea Bălan a făcut un vlog în care a povestit lucruri neștiute de telespectatorii America Express despre aventura prin care fosta membră a trupei Andre a trecut. De departe, cel mai suculent subiect pe care cântăreața l-a abordat este conflictul pe care l-ar fi avut cu Jean Gavril, adversarul ei în acest show.

Andreea Bălan, dezvăluiri despre America Express

toate nelămuririle fanilor reality-show-ului de la Antena 1. După cum știu deja cei care au urmărit emisiunea, Jean s-a întrebat de ce Andreea îl consideră dușman. Totul a fost o neînțelegere! În cazul celor doi a intervenit telefonul fără fir!

Artista s-a împrietenit cu Jean la filmările iar când a aflat că el va fi prezent la America Express, a primit câteva întrebări din partea unui reporter. De aici și până la așa-zisul război dintre cei doi… a fost un singur pas!

Ce s-a întâmplat între ea și Jean Gavril, de fapt?

„Jean are o experiență mai mică în TV decât mine și nu și-a dat seama că nu poate fi păcălit atât de ușor de reporterii noștri. M-am împrietenit cu el la Dancing on Ice. Am aflat amândoi că vom fi la America Express.

Eu nu știam de alți concurenți și reporterul meu m-a întrebat cine e cel mai aprig. Știind doar de el, am zis că Jean e foarte puternic. (…) El, săracul, nu și-a dat seama când a fost întrebat”, a spus Andreea Bălan.

Pentru a fi și mai clari, vorbele Andreei au fost transmise din reporter în reporter, ea fiind pusă să spună pe cine consideră cel mai aprig concurent, în condițiile în care îi era confirmată doar participarea lui Gavril. La urechile lui Jean au ajuns, ca în jocul telefonul fără fir, faptul că Bălanca l-ar considera vreun dușman!

După una dintre curse, cei doi au stat de vorbă și au clarificat acest conflict născocit din senin, din neatenția reporterului respectiv.