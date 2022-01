Câți bani trebuie să plătească Andreea Bălan pentru un apartament în Dubai. Prețul este uriaș

După o scurtă vacanță în Dubai, Andreea Bălan a decis să investească într-un apartament în această zonă. Ea a vizionat mai multe locații înainte de se decide asupra unei locuințe.

Atât artista , se simt ca acasă în Dubai, astfel că ar urma să petreacă 2-3 luni pe an în apartamentul de lux. Totuși investiția nu este una mică, iar cântăreața ar putea achita suma uriașă în rate, timp de 2 ani.

Cât trebuie să scoată Andreea Bălan din buzunar pentru un apartament în Dubai?

Andreea Bălan este hotărâtă să-și achiziționeze o proprietate în locația exotică. Totuși, pentru un apartament pe „tărâmul milionarilor”, artista va fi nevoită să scoată din buzunar sume de-a dreptul uluitoare.

Prețul variază în funcție de zona aleasă, numărul de camere dorit și facilități. Astfel, un apartament cu 2 camere, de doar 104 metri pătrați, pornește de la 300.000 de euro.

Cântăreața este cunoscută pentru bunul gust și afinitatea pentru lucrurile scumpe, așa că, probabil nu va ține cont de bani atunci când vine vorba de confortul fetițelor sale.

Pentru un apartament mai mare, de 437 de metri pătrați, Andreea Bălan ar putea plăti chiar și 2.731.000 de euro. Construcția este formată din 2 dormitoare, 2 băi și 2 balcoane și este amplasată într-un resort de lux din Dubai.

De ce își dorește Andreea Bălan un apartament în Dubai?

În cel mai nou vlog publicat de Andreea Bălan pe canalul său de YouTube, cântăreața le-a arătat fanilor săi imagini din ultima vacanță pe care a petrecut-o în Dubai.

Andreea Bălan muncește foarte mult și își dorește un loc în care să se poată relaxa în vacanțele sale. Mai mult, Ella și Clara se simt foarte bine în Dubai și s-au atașat de acest loc. Vedeta ar urma să achite locuința în rate, pe parcursul a 24 de luni.

„Pentru că ne-a plăcut foarte mult când am fost aici, în Dubai, în vacanță și de ce nu să avem și noi aici o locație, un apartament în Dubai?

Ca să venim iarna 2-3 luni, jumătate de an și să stăm aici. Investiția ar fi ceva, se poate plăti în rate, doi ani de zile. Așa că mă voi gândi serios”, a spus Andreea Bălan în videoclipul publicat pe YouTube.

În timpul în care nu va locui în apartament, artista se gândește să-l închirieze și astfel să își acopere o parte din investiție. Acesta ar putea fi pentru Andreea Bălan începutul unei afaceri în domeniul investițiilor imobiliare.

„Mă voi gândi serios dacă voi face această investiție, să vin două luni pe an aici, iar în rest să închiriez. Muncesc mult. Anul acesta am trei proiecte de televiziune, plus alte două, deci mă bazez pe niște lucruri când vreau să fac niște investiții”, și-a motivat îndrăgita cântăreață decizia.