Andreea Bălan, de nerecunoscut! După ce s-a logodit, a luat o decizie majoră: „Cu Victor am parte de lucruri cu care nu m-am mai întâlnit de-a lungul anilor” Exclusiv

Pentru Andreea Bălan, anul 2024 a fost cu de toate. Trei momente însă, au fost mai intense. Unul este . Al doilea, concertul spectaculos pe care l-a făcut la Sala Palatului. În octombrie, artista a oferit un spectacol de zile mari, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de carieră. Și, al treilea, cererea în căsătorie. Tenismanul i-a oferit recent inelul de logodnă, în avion, în timp ce plecau în vacanță în Laponia. Toți pasagerii i-au aplaudat și i-au felicitat, în frunte cu cele două fetițe ale artistei.

Cum va arăta anul 2025 pentru Andreea Bălan?

Andreea Bălan spune că are o relație plină de armonie, liniște și iubire, cu Victor Cornea, tenismenul cu care formează un cuplu de un an și jumătate. De aceea, pentru anul 2025, Andreea are deja planuri făcute, atât pe plan personal, cât și profesional, după cum au aflat reporterii FANATIK.

Chiar în prima zi a anului, artista va face show la Pro Tv, la PROTEVELION, împreună cu Petrișor și echipa ei de dansatoare. Emisiunea de la Pro Tv, prezentată de Raluka și Pavel Bartoș, va fi difuzată în noapte de 31 decembrie.

Cum arată sărbătorile de iarnă ideale pentru tine?

– Andreea Bălan: De câțiva ani încoace am parte de sărbători ideale, și anume petrecute în familie, cu fetițele mele, cu mama și, mai nou, cu Victor. Este al doilea an de când suntem împreună, în care sărbătorim în familie. Spun că sunt sărbătorile ideale deoarece, ani și ani de zile, de pe vremea Andre și până să le am pe cele două fetițe ale mele, sărbătorile le-am petrecut la concerte.

Așa că mă bucur că acum voi sta acasă. În schimb, de Revelion voi avea concerte. Pentru mine, Revelionul înseamnă concerte. 12 noaptea mă prinde de fiecare dată fie între concerte, fie în drum spre ele, dar îmi face plăcere pentru că așa m-am obișnuit. Îmi place să îi distrez pe oameni de Revelion.

Andreea Bălan:„Ador să mănânc cozonac și salată de boeuf făcute de mamă”

Ce tradiții de Crăciun și Anul Nou respecți cu sfințenie, chiar și atunci când ai un program încărcat?

– Andreea Bălan: Ador să mănânc cozonac și salată de boeuf făcute de mamă. Pentru mine, este o tradiție ca mama să gătească anumite preparate pe care le făcea și atunci când eram copil. Mama are trei copii de sărbători: pe mine și pe fetițele mele.

Într-o perioadă în care familia și timpul cu cei dragi sunt pe primul loc, cum reușești să împaci munca cu momentele de acasă?

– Andreea Bălan: Sunt foarte norocoasă că am parte de o familie care înțelege că eu ador ceea ce fac, iubesc scena și că eu m-am născut pentru scenă. Am parte de toată susținerea mamei mele, a iubitului meu, până și fetițele înțeleg. Pe lângă faptul că mă înțeleg, mă și însoțesc la concerte și cântăm împreună. Îmi aduc familia cu mine la concerte sau pe scenă ca să reușesc să le îmbin pe ambele.

Cu ajutorul mamei mele reușesc să fiu și mamă, dar și femeie de carieră. Mama este cea care ține casa și cea care mă ajută cu tot ceea ce este legat de traiul nostru zilnic.

Care este cea mai prețioasă amintire pe care o ai legată de sărbătorile de iarnă?

– Andreea Bălan: Atunci când mergeam la țară, la bunici, la părinții mamei mele și ne strângeam toate rudele în jurul bradului. Din păcate, o parte din ei nu mai sunt printre noi. Din păcate, în ultimii ani nu s-a mai întâmplat acest lucru.

„Noi suntem făuritorii propriului destin și noi ne atragem conform vibrației, întâmplările plăcute și mai puțin plăcute”

Anul 2024 a fost unul special pentru tine. Care a fost cea mai mare realizare de care ești mândră?

– Andreea Bălan: a fost primul meu concert singură, făcut după foarte mulți ani de muncă. Este special pentru că mi-am spus toată povestea prin muzică și dans, de aceea s-a numit ”Povestea sufletului meu”. Mi-am pus tot sufletul acolo, a fost un spectacol emoționat de la care oamenii au plecat plângând.

Odată cu ideea de a avea cel mai bun concert din România, m-am și ”vindecat” sufletește. Am ”adus-o” pe fetița de la 10 ani care s-a lansat acum 30 de ani (odată cu acest concert am sărbătorit și 30 de ani de carieră). Am proiectat-o acolo și în acea clipă am fost una și aceeași persoană.

Pentru mine a reprezentat vindecarea supremă. Astfel, toate sacrificiile pe care eu le-am făcut de-a lungul anilor au meritat. Toată suferința prin care eu am trecut ca să fiu astăzi aici, a meritat.

Obișnuiești să îți faci rezoluții pentru anul nou? Dacă da, ce ți-ai propus pentru 2025?

– Andreea Bălan: Obișnuiesc să îmi fac rezoluții pentru următorii cinci ani. Dar, evident că știu ce voi face în 2025, mă refer la proiectele mari, în ceea ce privește muzica. Am deja 2‑3 piese înregistrate, un videoclip filmat pe care îl lansez în luna ianuarie. Știu că vreau să fac din nou concert la Sala Palatului, cu un alt concept. Așadar, sunt foarte organizată în ceea ce privește viitorul meu.

„Am parte de foarte multă iubire, liniște, pace, armonie. Lucruri cu care nu m-am mai întâlnit de-a lungul anilor”

Cum te pregătești să întâmpini noul an? Ai un ritual special sau o superstiție la care ții?

– Andreea Bălan: Nu am absolut nicio superstiție, nu cred în ele. Eu cred în vibrația pe care o ai și o emani. Noi suntem făuritorii propriului destin și noi ne atragem conform vibrației, întâmplările plăcute și mai puțin plăcute. Sunt foarte pozitivă, încrezătoare și recunoscătoare pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat. Sunt convinsă că noul an îmi va aduce foarte multe lucruri frumoase.

Ce îți dorești cel mai mult să realizezi în 2025, atât în viața personală, cât și profesională?

– Andreea Bălan: Îmi doresc ca liniștea mea din viața personală să continue. am parte de foarte multă iubire, liniște, pace, armonie. Lucruri cu care nu m-am mai întâlnit de-a lungul anilor. Îi mulțumesc și îi sunt recunoscătoare pentru toată susținerea pe care mi-o oferă. În continuare ne trăim această relație frumos și curat.

Pe partea profesională, îmi doresc să devină o tradiție concertele mele la Sala Palatului. Urmează un turneu național care va începe la finalul lunii februarie. Voi merge în toată țara, în 14 orașe cu ”Povestea sufletului meu”.

Andreea Bălan: „Supremația de a avea cel mai bun show din România cred că îmi revine, am demonstrat acest lucru”

De ce nu ar trebui să ratăm momentul tău de la PROTEVELION? Ce surprize pregătești?

– Andreea Bălan: Pe 16 octombrie 2024, la Sala Palatului am avut cel mai frumos concert din toată cariera mea. La Protevelion, ce va fi difuzat pe 31 decembrie, la PRO TV, am făcut un mini show în care am introdus câteva elemente spectaculoase din acest concert. Așa că veți vedea un mini show marca Andreea Bălan. Și, da, nu trebuie ratat, mai ales dacă nu ai văzut concertul meu.

Totodată, cred că supremația de a avea cel mai bun show din România îmi revine, am demonstrat acest lucru. Sunt un artist care face super show – cântă, dansează și pe lângă ținute mai sunt și acrobații. Așa că show-ul meu este de neratat în noaptea de Revelion, la PRO TV.

Ce mesaj ai pentru cei care te urmăresc în Noaptea dintre Ani la PROTEVELION?

– Andreea Bălan: Le doresc multă sănătate, că e cea mai importantă. Să se distreze, să se simtă bine și cu încredere și recunoștință să pășească în 2025. Pentru că Dumnezeu, universul, viața ne oferă pe sufletul fiecăruia. Vă pup!