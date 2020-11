Andreea Bălan, de urgență la spital. Ce se întâmplă cu jurata Te cunosc de undeva

View this post on Instagram

Dupa ploaie intodeauna rasare soarele…🙏 Ma simt din ce in ce mai bine, iar mesajele voastre m-au ajutat si incurajat enorm! Le-am citit pe toate si va multumesc din suflet. Abia astept sa ajung acasa la fetitele mele 👶👧, dar trebuie sa mai stau cateva zile in spital fiind atent supravegheata si ingrijita.

