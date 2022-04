Andreea Bălan, de urgență la spital după ce s-a lovit cu buza de asfalt: “Am avut nevoie de cusături”

Andreea Bălan a ajuns de urgență la spital după ce a căzut și s-a lovit cu fața de bordură. Jurata de la Te cunosc de Undeva a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma acestei căzături. Incidentul s-a întâmplat marți, 26 aprilie.

Andreea Bălan, de urgență la spital după ce s-a lovit cu buza de bordură

Cântăreața a căzut pe role, în timp ce se afla afară cu fiicele ei, Ella și Clara. a ajuns la spital, unde a fost cusută de medici și va rămâne cu o cicatrice deasupra buzei superioare.

Artista avut două reprezentații artistice la Dancing on ice – Vis în doi, însă și-a dat seama că mersul pe role nu este la fel ca pe patine. Vedeta s-a lovit cu fața de bordură și le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele sociale experiența prin care a trecut.

“Ieri a fost o zi memorabilă care va rămâne întipărită un pic pe față mea (la propriu). La trei minute după ce am făcut această poză veselă (n.r. imagine cu fetele ei) am pupat bordura la propriu. Că de, am crezut că pe role e la fel ca pe gheață, dar am aflat că e mai greu și căzăturile sunt mai dureroase.

Rămâi lipit de asfalt, nu aluneci. Am avut nevoie de cusături în urgență, iar doctorul mi-a cusut buza de sus. Oftica mare e că am căzut așa simplu în fața casei după 3 luni în care am făcut acrobații și nebunii pe gheață.”, a scris artista pe .

De asemenea, Andreea Bălan a recunoscut că nu este mereu “Wonder Woman”(n.r. Femeia minune), însă reușește să treacă peste astfel de experiențe. Din fericire, vedeta are filmări la Te cunosc de undeva abia săptămâna viitoare, așa că rana de deasupra buzei se va vindeca până atunci.

“În concluzie, câteodată nu sunt chiar wonderwoman, mai și cad (la propriu și la figurat), dar mă ridic și merg la doctor, sau îmi sun grupul de suport (psihic) și îmi revin instant, îmi iau pelerina și zbor iar.

Noroc că am filmări la Te cunosc de undeva săptămâna viitoare și până atunci îmi trece.”, a adăugat vedeta.

Artista i-a îndemnat pe fani să fie atenți atunci când practică acest sport. Andreea Bălan a mai spus că fiicele ei patinează mai bine decât ea și nu cad.

Andreea Bălan a dansat la Dancing on ice

Andreea Bălan pentru cele două reprezentații pe gheață, la Dancing on ice. Vedeta nu a mai patinat niciodată, așa că i-a fost destul de greu la primele antrenamente.

A reușit să învețe pașii de dans pe gheață destul de repede și acum este foarte pasionată de patinaj. A dansat alături de Gabriel Coconu.

“Sincer, nu credeam că voi mai găsi ceva care să îmi placă atât de mult la fel ca muzica și dansul. Iată că patinele și gheața m-au făcut să mă îndrăgostesc iremediabil.”, a scris cântăreața pe pagina sa.