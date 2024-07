Andreea Bălan, despre diferența de vârstă dintre ea și Victor Cornea. Ce replică le dă internauților: „Avem empatie pentru nefericirea lor”

Cum răspunde Andreea Bălan „gurilor rele” care comentează diferența de vârstă dintre ea și Victor Cornea. Blondina nu se lasă afectată de părerilor internauților.

Andreea Bălan, despre diferența de vârstă dintre ea și Victor Cornea. Ce replică le dă internauților

Andreea Bălan și Victor Cornea par să fi descoperit secretul unei iubiri autentice și de durată. Cuplul din showbizz a atras atenția publicului nu doar prin chimia evidentă dintre ei, ci și prin diferența de vârstă de aproximativ 10 ani. Cum gestionează cântăreața comentariilor răutăcioase?

ADVERTISEMENT

Andreea Bălan a sărbătorit recent frumoasa vârstă de 40 de ani, iar , are doar 30 de ani. Departe de a fi o piedică, această diferență de vârstă pare să fie unul dintre ingredientele secrete ale relației lor înfloritoare.

Povestea lor de dragoste, care durează de aproximativ un an și jumătate, a început într-un mod cât se poate de modern: pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu exclusiv pentru Fresh by Unica, și despre cum gestionează comentariile negative legate de diferența de vârstă dintre ei.

“Noi atragem în viața noastră oameni care au aceeași energie ca noi,” explică Andreea. Ea vede această diferență de vârstă și de personalitate ca pe un avantaj în relația lor.

ADVERTISEMENT

Cum gestionează Andreea Bălan comentariilor răutăcioase despre relația cu Victor Cornea: „Habar nu au și judecă din exterior”

Artista spune că personalitatea ei energică și plină de viață l-a atras pe Victor. În același timp, apreciază maturitatea lui Victor, care vine din disciplina necesară unui sportiv de performanță.

„Eu întotdeauna am vizualizat că o să fiu cu un bărbat mai tânăr. Eu nu mă simt de vârsta pe care o am în buletin. Mi se pare că nici nu arăt și n-am nicio legătură cu vârsta mea. Eu sunt foarte copilăroasă. Sunt împărțită. Am partea asta matură, dar emoțional sunt pe la 20 de ani. Noi atragem în funcție de vibrația noastră și de energia pe care o emitem. Dacă energia mea este foarte tânără și fresh, normal că am atras un partener mai tânăr”, a spus Andreea Bălan, potrivit

ADVERTISEMENT

Andreea Bălan își dorește un partener care să țină pasul cu energia ei debordantă. Ea observă că unii bărbați de vârsta ei ar putea avea un ritm de viață mai lent, ceea ce nu s-ar potrivi cu stilul ei dinamic.

„Cei care comentează, evident habar nu au și judecă din exterior. Avem empatie pentru nefericirea lor și îi lăsăm să judece mai departe. Eu îmi văd de fericirea mea între timp. E super mișto să fii cu un bărbat mai tânăr, din multe puncte de vedere”, a mai spus Andreea Bălan, pentru

Într-adevăr, impactul pozitiv al lui Victor în viața Andreei se extinde dincolo de sfera personală, influențând și viața profesională. După trei decenii de succes în industria muzicală, Andreea se pregătește să-și îndeplinească un vis de lungă durată: un concert grandios la Sala Palatului. Ea atribuie acest curaj prezenței lui Victor în viața sa. Susținerea și liniștea oferite de el au fost exact ce avea nevoie pentru a face acest pas important.