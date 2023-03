Andreea Bălan, dezlănțuită după finala America Express: „N-am acceptat”

Andreea Bălan s-a dezlănțuit după America Express! Cântăreața a vorbit mai apăsat ca niciodată despre viața ei personală, după ce mai multe persoane au judecat-o pentru parcursul ei în show-ul de la Antena 1.

Andreea Bălan s-a dezlănțuit după finala America Express. A lovit în foștii ei iubiți!

a vrut să clarifice niște lucruri care s-au spus despre ea de-a lungul ultimelor luni. La urechile Andreei au ajuns toate paralelele pe care telespectatorii le-au făcut cu viața ei amoroasă, urmărind felul în care a concurat la America Express.

ADVERTISEMENT

Andreea a pus punctul pe i și a dezvăluit care sunt motivele pentru care s-a despărțit de partenerii ei, printre care Keo, George Burcea și Tiberiu Argint.

Andreea Bălan, dură cu fanii America Express: „Aceste răutăți vin mai mult din partea femeilor”

„Dacă a avea grijă de partenerul tău înseamnă să trișezi, da. Nu consider că am trișat. Faptul că se asociază ce am făcut acolo cu viața mea personală, astea sunt niște răutăți misogine. Dacă bărbații care au fost în concurs ar fi avut curajul să facă tot ce am făcut eu: ce tari sunt, ce șmecheri sunt. Când are curajul o femeie să facă și își asumă pe față, eu nu am făcut nimic pe la spate, zice lumea: ce caracter urât are, iar când fac bărbații, ce tare, ce curajos.

ADVERTISEMENT

În multe emisiuni, frații au fost blamați, când au ieșit, vai, dar trebuiau să ajungă în finală și la frații Gavril și la Doina și Scărlătescu. Deci nicicum nu e bine. Aici în România aceste răutăți vin mai mult din partea femeilor care nu au curaj, nu își asumă sau sunt dependente de bărbații din viața lor”, a spus Andreea Bălan , după finala America Express.

Bălanca a fost nevoită să vorbească, apoi, despre relațiile prin care a trecut. Poveștile ei de iubire au fost de notorietate, iar despărțirea de George Burcea a ținut multă vreme prima pagină a ziarelor, vedeta având, de altfel, două fetițe cu actorul, stabilit acum într-o relație cu

ADVERTISEMENT

De ce s-a despărțit Andreea Bălan de iubiții ei: „N-am acceptat narcisismul, un bărbat care are vicii, un înșelat…”

„N-am stat în relațiile mele cu bărbații care au trecut prin viața mea, pentru că nu am acceptat compromisuri. N-am acceptat un înșelat,. N-am acceptat un bărbat care are vicii. N-am acceptat distanța într-o relație. N-am acceptat narcisismul într-o relație. În general, dacă o relație de iubire nu merge, prefer să renunț.

Vreau să fiu devotată fetițelor mele, un exemplu că nu faci compromisuri în iubire. Sunt o femeie foarte caldă, foarte drăgăstoasă, foarte iubitoare. Am multe de oferit. Să nu mai amestecăm ce s-a văzut pe sticlă cu viața personală”, a adăugat Andreea Bălan pe YouTube.

ADVERTISEMENT

Ce spune cântăreața despre câștigătorii America Express: „Locul doi este foarte bun”

Andreea le-a răspuns și celor care i-au reproșat că nu a știut să piardă în fața perechii formate dintre Cătălin Bordea și Nelu Cortea. Blondina le-a zis haterilor că i-a felicitat din suflet pe câștigătorii America Express și e bucuroasă că a ocupat locul doi, alături de Andreea Antonescu.

ADVERTISEMENT

„Eu știu să pierd, mi-am pierdut și viața, la un moment dat, pentru câteva secunde. Știu să pierd. Am luat argint la concursul internațional de dans din Mexic, atunci când am fost cu Petrișor.

Locul doi este foarte bun, ca și în această competiție. Ne-am bucurat pentru Bordea și Cortea. I-am susținut în continuare și sunt în continuare prietenii noștri”, a explicat Andreea Bălan.