Andreea Bălan, dezvăluiri despre traume, succes și America Express: ”Erau seri întregi în care plângeam”

Andreea Bălan a învățat să iubească și să fie mândră și mulțumită de sine. Procesul a fost lung, dar acum este pregătită să lase viața să o surprindă, după cum chiar ea a dezvăluit. Jurata unuia dintre cele mai longevive show-uri de televiziune din a vorbit deschis despre bani, relații și carențe emoționale dobândite în copilărie. De altfel, nu a lăsat să treacă neobservată nici participarea de la America Express.

Andreea Bălan, totul despre lipsurile din copilărie, bani și efortul constant de a ieși de sub umbrela André

Pentru Andreea Bălan, viața până de curând a însemnat o luptă constantă: să demonstreze că e suficient de bună, că merită validare și iubire și că este mai mult decât a doua jumătate a trupei André. Asta e ceea ce reiese din declarațiile pe care artista le-a făcut în cadrul , pe care FANATIK le-a trecut în revistă.

Jurata de la Te cunosc de undeva a mărturisit că încă din copilărie a dobândit mai multe carențe emoționale. Părinții au fost foarte diferiți, mama și-a dorit să o învețe să fie om, tatăl să facă business fără sentimente, prin urmare a ajuns să caute calea de mijloc.

Totuși, niciodată- până de curând- nu a fost mulțumită, constant a vrut mai mult și să arate că poate de fiecare dată când cineva a susținut contrariul. I s-a spus că nu are voce, că nu face show, că nu are potențial și a făcut totul că să le închidă gura celor rău intenționați.

„Eu am crescut cu niște carențe emoționale din copilărie și tot. Și când ai chestia asta în copilărie, mai târziu în viață faci ca să obții validarea unor oameni sau a publicului.

Poate și de aia am reușit de multe ori. Pentru că eram dată afară pe ușă și intram pe geam. Ambiția asta vine dintr-o lipsă afectivă pe care o ai în primii ani de viață, tot timpul vrei să demonstrezi că să obții, de fapt, iubire”, a declarat Andreea Bălan.

Totuși, asta a venit la pachet cu alte probleme. Atunci când, teoretic, obținuse succesul absolut și tot ce își dorea, încă nu era mulțumită.

„La un moment dat renunți la tine, calci pe tine. Te epuizezi. La 27-28 de ani obținusem validarea tuturor și tot nefericită eram”, a completat artista.

Marele regret al vedetei: „Eu n-am trăit niște etape”

Faptul că a muncit constant i-a adus succesul profesional, dar nu a lăsat-o pe Andreea Bălan să se dezvolte pe plan emoțional. Pentru că și-a trăit adolescența în trupa André, la concerte, nu a experimentat anumite etape. Nu a participat la petreceri, nu a mers în club decât să cânte și, mai ales, nu a trecut prin relații, astfel că mai târziu nu a știut cum să le gestioneze.

„Iubitul meu de atunci din liceu mi-a făcut o petrecere surpriză și n-a mai fost surpriză, că m-a anunțat, dar eu eram la o emisiune. Și am ajuns la 12 noaptea, nu mai era nimeni, era el singurul care mă aștepta la restaurant.

Eu la vremea respectivă n-am trăit niște etape. Eu toată viața mea n-am știut altceva decât să muncesc. Și când tu te concentrezi doar pe un aspect al vieții tale nu experimentezi, nu te cunoști, nu știi ce vrei”, a dezvăluit Andreea Bălan.

Acum, la 38 de ani, Andreea Bălan a trecut peste teama de mulțime și chiar iese în weekenduri în localuri de noapte doar ca să asculte muzică și să danseze, iar oamenii, din punctul său de vedere, o privesc cu admirație.

„Aveam frica asta de mulțime din cauza statutului. Mă bucura atenția doar pe scenă, că știam că sunt perfectă pe scenă. Acum nu mai am această problemă, pentru că știu că eu sunt bine și sunt mișto”, a mărturisit Andreea Bălan.

Cum a reușit Andreea Bălan să scape de imaginea fetiței cuminți din André: „Am luat rețeta de afară”

Pentru Andreea Bălan, cel mai greu a fost să scape de imaginea fetiței cuminți din André, cu care oamenii au asociat-o mulți ani și după ce trupa s-a destrămat. S-a vopsit brunetă, a schimbat stilul muzical și a adoptat o imagine mult mai feminină, însă momentul care a delimitat totul a fost participarea la Dansez pentru tine, atât în România, dar și în Mexic.

„Am luat rețeta de afară și am scos încă un album cu piesa aceea Prinde-mă, aprinde-mă, foarte sexi. Cea mai importantă treaptă în transformarea mea, în formarea identității mele solo, separată de André, a fost Dansez pentru tine. Acolo am demonstrat că sunt și altceva”, a afirmat Andreea Bălan.

Prin intermediul emisiunii, publicul a cunoscut o altă Andreea și, la rândul său, a rămas cu pasiunea pentru dans și acrobații pe care ulterior le-a inclus în show-urile sale, lucru de care „rivalele” din industrie nu au știut să profite.

„Un artist complet înseamnă să cânți și sa dansezi, dar multe artiste nu vor pentru că e muncă în plus”, a susținut vedeta Antena 1.

A fugit de André, dar a refăcut trupa după ce a fost în comă: „Proiectul are un preț piperat”

Cu toate acestea, în 2019 când a trecut prin cea mai mare cumpănă a vieții ei – fiind la un pas de moarte -, Andreea Bălan și-a dat seama că vrea să refacă trupa care a consacrat-o. A pus mâna pe telefon, a vorbit cu Andreea Antonescu și în două luni .

„După patul de spital, din comă, m-am trezit și am dat două telefoane. ‘Hai să refacem André’ și ‘Hai să facem nunta’. A fost foarte greu, a trebuit să refacem aproape toate piesele, să facem coregrafie. Toata infrastructura pe care eu o aveam, am pus-o pe André și în două luni proiectul a fost gata.

Am stabilit că lansăm o piesă pe an, pentru că oamenii nu cheamă pentru piesele noi. Proiectul îl păstrez premium, are și un preț piperat, doar pentru nostalgici și doar pentru evenimentele acestea mari”, a afirmat Andreea Bălan.

America Express, ultima treaptă către dezvoltarea spirituală a Andreei Bălan

După toate greutățile cu care s-a confruntat în viață, Andreea Bălan a apelat și la ajutorul unui terapeut, dar și la meditație, prin care spune că s-a descoperit, iar acum lasă viața să o surprindă. Pentru că dezvoltarea spirituală să fie completă, a acceptat să plece

„A fost o experiență revelatorie, foarte, foarte interesantă. Ei au insistat în mai multe sezoane să merg doar că eu, psihic, nu eram pregătită.

Mi se părea foarte greu, doar în acest an am fost pregătită și pentru că am luat-o pe o parte spirituală și pe o parte de autocunoaștere mult mai profundă și am zis că dacă accept și dacă fac față înseamnă că e ultima treaptă de temelie pentru transformarea mea, pentru că acolo nu mai ești brandul de aici.

Ești omul fără bani, fără nimic și te bazezi pe ajutorul oamenilor. Noi aici pentru că facem ceea ce facem, uităm să mai fim umili și acolo trebuie să fii recunoscător”, a mărturisit Andreea Bălan.

Dacă pe vremuri, la concerte, se mai certau, în America Express nu s-a pus problema de asta. S-au susținut reciproc în momentele grele, în care voiau să renunțe de dragul copiilor și au avuta aceleași obiceiuri. Imaginea a fost importantă și în competiție, iar pentru asta au făcut sacrificii.

„Am făcut performanță. A fost foarte, foarte greu. În primul rând, dorul de fetițele noastre. Îmi era foarte dor de ele. Erau seri întregi în care plângeam. S-a întâmplat de câteva ori să îmi doresc să vin acasă, să renunț, să ne băgăm la cursa pentru ultima șansă și apoi ne motivam una pe cealaltă și a doua zi o luăm de la capăt.

Noi eram țiplă. Fetele nu se machiau, că voiau să doarmă o oră în plus. Noi dormeam cu o oră mai puțin ca să ne aranjăm. Tu, ca artist, ca om care apare la televizor, trebuie să arăți bine. Nu există să ieși din casă nearanjată”, a povestit Andreea Bălan.

Andreea Bălan a vorbit despre banii obținuți din concerte: „Prețul meu a fost sub valoarea a ce am oferit”

În contextul morții lui Nosfe, după care a ieșit la iveală că avea probleme financiare, Andreea Bălan, însă, este de părere că prețurile percepute de cântăreții din România sunt potrivite pentru nivelul de trai de la noi.

„Tot timpul, prețul meu la concerte a fost sub valoarea a ceea ce eu am oferit. Eu cred că noi suntem plătiți cum trebuie, nu cred că suntem plătiți greșit, pentru că salariul nostru minim pe economie este de 2000 de lei, cât să luam noi la concerte? Câteva mii. Afară, normal că ăia iau sute de mii pentru că și traiul este la alt nivel. N-am cum să ceri 30.000 pe un concert, ce oferi tu de banii ăia?

Eu mereu am cerut sub ca organizatorul să mă mai cheme, asta a fost strategia mea ca să rezist pe piața de concerte. Cinci ani încontinuu eu am fost numărul 1 pe vânzări. Cu banii din concerte mi-am luat apartament, mi-am făcut casa, mi-am mai luat un apartament”, a afirmat Andreea Bălan.

Un alt aspect important este ceea ce artistul poate să ofere, Cântăreața investește în show-urile sale și depune efort să se evidențieze din mulțime.

„Acești artiști trebuie să se gândească ce oferă de banii ăia. Delia când oferă 15.000 la un concert vine cu toata infrastructura de la Sala Palatului. Nu e vorba de compromis, este vorba de ceva autentic. Trebuie să te diferențiezi de ceilalți și să găsești o nișă. E mult mai ușor acum, paradoxal, deși sunt mulți. Dacă ești ca toți ceilalți, nu funcționează.

Vizual, eu ți-am luat ochii. Te-am înnebunit. O oră te-am plimbat prin multe stiluri de dans, prin multe concerte, prin multe ținute”, este părerea cântăreței.

În ce investește Andreea Bălan banii: ”Nu-i cheltui”

Pe de altă parte, Andreea Bălan consideră că, în primă fază, un artist trebuie să-și strângă banii și abia apoi să-și facă poftele. După ani de muncă, are economii care să-i permită să-și satisfacă orice moft, însă nu vrea să facă acest lucru și nici să pună bazele unor afaceri, precum Dorian Popa.

„În momentul în care faci bani, ține de ei, nu-i cheltui. Dacă tu îi cheltui și îți iei țoale… Îi văd pe puștanii din ziua de azi, sunt plini de branduri. Îți iei ditamai mașina scumpă și după aia stai într-o garsonieră în chirie. Eu ani de zile am strâns”

Nu investesc să-mi fac cartier cum și-a făcut Dorian. Banii ăștia cu care sunt asigurată, dar sunt puși deoparte. Dar sunt strânși în ani de muncă. Eu aș putea să iau acum din ei și să-mi iau ultimul Porsche, dar nu fac asta”, a mărturisit Andreea Bălan.

Dacă acum pune preț pe imagine, mult timp Andreea Bălan a fost pe lista vedetelor „prost îmbrăcate” și chiar a crezut că Iulia Albu are ceva personal cu ea.

„Ea tot timpul a avut ceva cu mine și mă gândeam, la un moment dat, că are ceva personal, dar nu avea.

Acum lucrăm în același trust și am stat de vorbă, dar chiar îi place și mă laudă. În trecut, am fost criticată și oamenii ăștia nu înțelegeau că înainte de a investi în ținute scumpe, eu investeam în scenă”, a completat Andreea Bălan.

Andreea Bălan, despre relațiile eșuate din viața sa: „Keo a fost un mentor”

Andreea Bălan a avut de-a lungul vieții mai multe dezamăgiri în dragoste. După o relație de 8 ani cu Keo a aflat că este înșelată și s-au despărțit cu mare tam-tam. Acum, privind în trecut, momentele urâte s-au șters, iar pe fostul său iubit îl consideră un mentor.

„Keo a fost un mentor. Eu când privesc în urmă privesc această relație recunoscătoare. A fost un stâlp la vremea respectivă și m-a susținut foarte mult. Foarte multe concerte, la vremea respectivă, au fost gândite de la el. Am învățat de el cum să promovez, după ce ne-am despărțit, eu am știut ce să fac”, a mărturisit vedeta.

Cât despre divorțul de George Burcea, susține că a fost influențat și de viciile actorului, care nu a știut să-și depășească altfel traumele adunate.

„Eu nu am acceptat comportamentul ăsta. Poate de asta mi s-a destrămat și căsnicia de patru luni”, a mai spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan refuză să-și mai expună viața personală: „O femeie cu copii își reface mai greu viața”

După George Burcea, Andreea Bălan nu s-a temut să iubească din nou. A încercat să aibă o relație cu Tiberiu Argint, însă lucrurile nu au mers. Totuși, vedeta a decis să nu-și mai expună public viața personală și, mai ales, să nu lase pe oricine în viața fetițelor sale.

„E firesc să nu funcționeze ceva, mai ales după un mariaj. O femeie cu copii își reface mai greu viața decât tatăl copiilor. Eu ca mamă trebuie să mă gândesc de 7 ori cu cine ies sau cu cine continui o relație. Dacă bărbatul ăla ajunge să locuiască cu fetele mele în casă trebuie să fie un exemplu.

Eu nu-mi permit să introduc în fața fetițelor mele pe cineva și după doi ani să ne despărțim și ele să perceapă asta ca pe un abandon, încă unul…că nu știu cum au înțeles…Când m-am despărțit de tatăl lor aveau 11 luni și 3 ani, nu prea au înțeles. N-ai cum să le explici. În subconștientul lor nu știi cum au perceput. Carențele astea se vor vedea mai târziu”, a completat Andreea Bălan.