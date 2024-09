Andreea Bălan, dezvăluiri neașteptate despre relația cu Victor Cornea: ”E singurul bărbat bogat cu care eu sunt”

Andreea Bălan a vorbit despre relația pe care o are cu Victor Cornea. Cei doi sunt împreună deja de ceva timp și se pare că ambii parteneri trăiesc o poveste frumoasă de dragoste, din toate punctele de vedere.

Andreea Bălan, dezvăluiri neașteptate despre relația cu Victor Cornea

Andreea Bălan se poate declara o femeie împlinită. Are mare succes pe partea profesională, dar și în viața personală. De asemenea, pe plan amoros, deși până acum nu a avut atât de mare noroc, iată că între timp lucrurile s-au aranjat.

, artista a traversat o perioadă ceva mai complicată. Iată însă că acum iubește și este la rândul ei iubită. Andreea Bălan recunoaște că relația cu Victor Cornea este una unică.

Invitată la un podcast recent ea a dezvăluit că este pentru prima oară când formează un cuplu cu un bărbat care are bani. Mai exact, deseori el plătește masa, iar fiecare se descurcă cu veniturile sale, fără a exista dispute în acest sens.

Mai mult de atât, artista recunoaște că în relațiile trecute ea avea bani. Drept urmare, plătea mai tot ceea ce era necesar și se pare că în timp a ajuns să își piardă respectul ca femeie, după cum o spune chiar ea.

„Trebuie să existe admirație și respect într-o relație. Poate de aceea nu au funcționat în trecut, pentru că nu existau. Într-o relație anterioară, cumva am dat bani și la un moment dat mi-am pierdut respectul.

Atunci îți pierzi respectul ca femeie. Nu am avut niciodată banii la comun. Banii mei sunt banii mei și banii lui sunt banii lui. Eu nu prea am avut bărbați bogați. Victor este singurul bărbat bogat cu care eu sunt”, a spus artista în podcastul lui Bursucu.

Sportivul este cel care plătește în general

Acum, e diferită. Artista spune că nu plătește nimic. Mai mult de atât, poate să își gestioneze singură banii. Asta în contextul în care în trecut ea plătea și vacanțele și susținea și casa.

Artistei nu îi pasă ce face iubitul ei cu banii câștigați De asemenea, nici lui Victor Cornea nu îi pasă de veniturile artistei. Astfel, cei doi se înțeleg de minune și la acest capitol și totodată au reușit să creeze și un echilibru.

„Eu nu întreb niciodată ce face cu banii lui. El face ce își dorește și eu la fel. În trecut nu a existat. Eu am susținut casa, am susținut tot. Tot timpul m-am simțit bărbat și abia târziu am înțeles că e greșit și a trebuit să îmi echilibrez masculinitatea asta și să redevin femeie, așa cum m-am născut. (…) . Eu când merg cu el nu plătesc nimic nicăieri, niciodată. În relațiile trecute plăteam”, a mai spus Andreea Bălan.