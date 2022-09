Andreea Bălan face bani pe bandă rulantă: “Sunt un bun manager al brand-ului meu”. Exclusiv

La 38 de ani, Andreea Bălan poate fi considerată o femeie împlinită. O adevărată profesionistă când vine vorba de carieră, condusă de entuziasm și dorința de a fi cea mai bună versiune a ei când se implică într-un proiect, vedeta e ca argintul viu. Își manageriază singură brandul personal și recunoaște că-i place să dețină controlul. Cântă, face parte din juriul emisiunii Te cunosc de undeva de 10 ani, are un vlog de succes și este împlicată în mai multe campanii ca influencer.

Andreea Bălan, unicul suport financiar al familiei: “Eu am grijă să fac bani”

Prezentă joi, 8 septembrie, la avanpremierea , cel mai longeviv show de televiziune prezentat telespectatorilor de 18 sezoane, Andreea Bălan a făcut dezvăluiri exclusive, pentru FANATIK, despre cum i-a marcat show-ul TCDU cariera, despre America Express, noul sezon cu care Antena 1 vrea să dea lovitura, despre situația ei financiară și, nu în ultimul rând, despre rolul important pe care îl are mama sa în viața ei.

”Este cea mai longevivă emisiune de divertisment. Mai lungă și decât Dansez pentru tine. Este superb să știi că faci parte dintr-un proiect atât de longeviv și atât de mare. De ani și ani de zile ne tot reinventăm. Din 18 sezoane, doar un sezon am lipsit. Suntem și cei mai longevivi jurați.

Din toate punctele de vedere în viața mea au fost schimbări majore, au fost 10 ani. De la cum arăt, la cum mă îmbrac, și la tot ce înseamnă viața mea personală. Când am început acest proiect nu aveam familie, nu aveam copii.

Eram în altă relație, după aceea am avut familie. Am rămas însărcinată cu primul, cu Ella, apoi cu Clara. Am născut, am făcut stop cardiac. Am trecut prin multe în 10 ani, dar Te cunosc de undeva și Petrișor (n.r. coregraful ei) sunt constantele din viața mea”, a declarat Andreea Bălan, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Ce a învățat Andreea Bălan după experiența America Express: “Suntem muritori. Trebuie să profiți de fiecare clipă”

Cântăreața și dansatoarea Andreea Bălan spune acum, după 18 sezoane de Te cunosc de undeva, dar și după experiența din America Express, că prețuiește mai mult lucrurile și oamenii care îi sunt aproape.

”Acum, după atâția ani, apreciez mai mult timpul petrecut la Te cunosc de undeva în platou, chiar dacă sunt ore în șir de filmare. Apreciez fiecare clipă cu oamenii din jurul meu, față de acum 10 ani când poate eram mai… să se termine, e greu, să mergem acasă.

Acum mă bucur de fiecare clipă, pentru că am și trecut prin America Express am realizat că suntem muritori și că, chiar acum când noi stăm de vorbă, suntem mai aproape cu încă două minute de sfârșitul nostru și atunci trebuie să profiți la maximum de fiecare clipă, și să iubești și să fii fericit”, a prezizat cântăreața pentru FANATIK.

Andreea Bălan, secrete din culisele show-lui Te cunosc de undeva

Andreea Bălan dă din casă despre noul sezon de la Antena 1. Show-ul Te cunosc de undeva aduce noi cupluri de artiști, majoritatea cântăreți, pe care i-a fost mult mai greu să îi jurizeze. Connect-R și Shift, Feli și Nicolai Tand, Jo și Liviu Teodorescu, Eliza și Cosmin Natanticu, Emilian și WRS, Rona Hartner și Johny Romano, Sore și Emma de la ZU, Emi și Cuza sunt cuplurile care concurează acum pentru premiul cel mare.

”Sunt voci foarte bune. Artiști mari cu experiență pe scenă și automat că devine mai greu și la jurizare și între ei. Momentele vor fi foarte bune din puncte de vedere al vocii, al dansului, al trasformării, al actoriei și nouă, ca jurați, ne face munca mai grea, dar pentru cei de acasă va fi un show absolut.

Nu îmi este greu (n.r. să dau notele) pentru că, din fericire, ruleta mai dă și personaje nu prea spumoase și trebuie într-o emisiune să pice, la un moment dat, un cântăreț care nu are mare show și atunci, oricât ai fi tu de talentat, nu ai ce să faci cu acel personaj și perechea aceea este sacrificată. Și eu mă bucur că îmi ușurează munca”, a adăugat jurata de la Te cunosc de undeva.

“M-a făcut să fiu mai cu picioarele pe pământ și mai umilă”

În ceea ce privește proiectul Andreea Bălan a participat alături de fosta ei colegă de trupă, Andreea Antonescu, vedeta de la Antena 1 ne spune cum a schimbat-o experiența trăită printre străini, cu doar un euro pe zi.

”America Express, în primul rând, m-a făcut să fiu mai recunoascătoare pentru ceea ce am și m-a făcut să fiu mai cu picioarele pe pământ și mai umilă. Noi suntem doar o clipă în acest Univers.

Am strănutat și, gata, nu mai suntem, murim. Și atunci când realizezi, și începi să ai această perspectivă asupra vieții, trăiești fiecare clipă la maximum, apreciezi toți oamenii din jurul tău cu care intri în contact și fiecare situație”, a spus Andreea Bălan, despre experiența la America Express, pentru FANATIK.

Andreea Bălan, despre cele mai mari provocări de la America Express

De ani de zile de când este persoană publică, Andreea Bălan a fost în vizorul presei și cu probleme de sănătate care i-au dat bătăi de cap. Să nu uităm că, după nașterea celei de-a doua fetițe, jurata de la Te cunosc de undeva a făcut stop cardiac.

Întrebată care este acum starea ei de sănătate, cântăreața dezvăluie că dacă nu era într-o formă fizică bună, nu ar fi acceptat provocarea America Express.

”Da (n.r. sunt bine cu sănătatea). Altfel nu aș fi plecat dacă nu eram ok. Acolo (n.r. în America Express) nu am mâncat. Nu am mâncat. Am stabilit de la început că eu nu mănânc toate gângăniile. Nu am mâncat, dar aceste probe sunt mici pe lângă alte probe. Mâncatul este cea mai mică problemă în America Express. Nu este ca la emisiunea asta (n.r. Sunt celebru, scoate-mă de aici). Au fost de câteva ori fazele astea cu mâncatul. Adică nu era ceva…

Condițiile precare. Să schimbi și să dormi în fiecare seară la altcineva și să dormi pe jos, pe… unde s-a putut. Condițiile. Nu cursa în sine. Dar am rezistat eroic”, a mai precizat, în exclusivitate, Andreea Bălan, pentru FANATIK.

Andreea Bălan vorbește despre câștigurile ei: ”Sunt un bun manager al brand-ului meu”

Mamă a două fetițe din căsătoria cu George Burcea, Andreea Bălan se ocupă de tot ceea ce înseamnă întreținerea familiei. Artista face dezvăluiri despre situația financiară și recunoaște, în exclusivitate, că se pricepe să facă bani și că nu se poate baza pe nimeni atunci când vine vorba de cheltuieli, dar și de managerierea imaginii ei.

”Mai zice mama prin casă că s-au scumpit. Și eu îi zic: ‘Deci îți trebuie mai mulți bani. Da, bine’ Eu nu știu. Mama are un card care este alimentat tot timpul de mine. Unele facturi îmi vin mie pe mail, le plătesc, dar tot ceea ce înseamnă mâncare și casă, da, se ocupă mama. Are un card nelimitat din care face ce dorește, când dorește. Mama are grijă de trei fete: Ella, Clara și de mine.

Eu am grijă să fac bani. Sunt norocoasă că de-a lungul timpului nu m-am bazat doar pe un singur aspect al carierei mele. Nu doar pe faptul că sunt cântăreață și fac show și dansez. Sunt jurată la Te Cunosc, am intrat pe partea de influncer. De 4 ani fac vlog. Și automat am multe contracte de imagine. Și dacă ceva pică, eu am celelalte ramuri. Sunt un bun manager al brand-ului meu”, a adăugat, Andreea Bălan, pentru FANATIK.

Andreea Bălan, despre o nouă iubire în viața ei: ”Nu există nicio temere”

După mai multe încercări pe plan amoros, Andreea Bălan a luat o decizie tranșantă: să-și păstreze viața intimă departe de ochii și urechile curioșilor.

”Asta o ținem la secret (n.r viața amoroasă) pentru că, de-a lungul timpului, nu a fost ok tot ce a scris presa și s-au interpretat multe lucruri și mai bine, nu. Da, normal (n.r. că sunt vindecată). Să iubești este cel mai frumos lucru.

Mie mi se pare că viața mea sentimentală nu a fost foarte… am avut relații de lungă durată. Am doi copii minunați, am fost căsătorită cu tatăl copiilor. Pentru toate persoanele cu care am fost am avut sentimente și nu cred că am avut o viață personală mai diferită față de alte…

Nu există nicio temere. Pur și simplu viața mea fiind publică a fost în atenția oamenilor, atâta tot. Dar viața mea personală nu a fost mai ciudată sau mai diferită față de altele… Dacă luăm multe femei de vârsta mea, majoritatea au ori divorțuri, ori au avut mai multe relații, deci e ceva firesc în ziua de azi.

Nu consider și nu am considerat nicio relație terminată un eșec. Din contră, le iau ca pe lecții și am învățat. Eu, după fiecare relație, am devenit un om mai înțelept, mai bun și am venit cu alte lucruri frumoase în următoarea relație. Deci eu acum sunt mult mai mișto decât acum 2 ani, de exemplu”, a declarat Andreea Bălan pentru FANATIK.

Noul sezon Te cunosc de undeva începe sâmbătă, 10 septembrie, la Antena 1, de la ora 20:00.