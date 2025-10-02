Andreea Bălan, fără pic de reținere. Cum s-a pozat iubita lui Victor Cornea

Are 41 de ani și o impresionantă în domeniul muzical, însă Andreea Bălan nu are niciun pic de reținere atunci când se afișează în mediul virtual. Descoperă cum s-a pozat frumoasa blondină, care este iubita lui Victor Cornea (32 de ani).

ADVERTISEMENT

Andreea Bălan, fără niciun pic de reținere pe social media

Andreea Bălan nu mai are nevoie de prezentare legat de cariera artistică sau de felul în care arată. Îndrăgita cântăreață de muzică ușoară demonstrează că adoră să filmeze și să fotografieze diferite campanii.

Celebra artistă a arătat recent că nu are inhibiții și că poate poza destul de ușor în ipostaze surprinzătoare. Iubita jucătorului de tenis Victor Cornea a recunoscut că îi place să fie feminină, având mereu ținute care o pun în valoare.

ADVERTISEMENT

Nu renunță la fustele scurte, cu toate că a devenit mamă de două ori. Vedeta iubește să fie în centrul atenției și acest lucru a putut fi remarcat de către cei care o urmăresc în mediul virtual, mai ales după ultima ședință foto.

Aflată la filmarea noului său videoclip, pentru melodia „Fericire”, Andreea Bălan a strălucit. Cu această ocazie, fosta jurată a emisiunii Te cunosc de undeva a subliniat că îi place să fie provocatoare, dar în același timp și extrem de jucăușă.

ADVERTISEMENT

Cum au reacționat urmăritorii artistei Andreea Bălan

„Îmi place să fiu sexy. Îmi place să mă joc. Îmi place să port ținute care mă fac să mă simt feminină și jucăușă. Așa m-ați surprins la filmările noului meu videoclip Fericire, care se lansează pe 9 octombrie.

ADVERTISEMENT

Pentru mine, fericirea e simplă: să trăiesc intens și să mă bucur de fiecare clipă”, a scris Andreea Bălan, pe Instagram, în dreptul unor imagini în care poartă o rochie roz, putând fi confundată ușor cu o „bombonică”.

„Barbie”, „Păpușică frumoasă, te pupăcesc”, „Ești cum vrei tu fiindcă poți, ai cu ce și-ți cunoști bine atuurile” sau „Ești minunată”, sunt doar o mică parte dintre comentariile primite de iubita lui Victor Cornea.

ADVERTISEMENT

Unul dintre fanii artistei a remarcat faptul că piesa „Fericire” urmează să fie lansată chiar de ziua de naștere a fiicei sale cele mari, Ella. Fetița s-a născut în anul 2016, într-o clinică privată. În 2019, Andreea Bălan a devenit mamă pentru a doua oară.

A adus-o pe lume pe a doua fetiță tot într-o unitate medicală privată. Copila a primit numele Clara, în timpul nașterii celebra cântăreață suferind un stop cardio-respirator. Din fericire, s-a recuperat destul de repede.

Primele detalii despre nunta dintre Andreea Bălan și Victor Cornea

Andreea Bălan și Victor Cornea urmează să facă pasul cel mare, după 2 ani de relație. Frumoasa blondină și jucătorul de tenis au făcut deja primii pași în care va avea loc în primăvara lui 2026. Artista știe cum va arăta rochia de mireasă pe care o va purta.

„Am pus nunta anul viitor, tocmai să avem timp să planificăm, nu este deloc uşor. În primăvara anului viitor urmează să spunem «Da!». Am găsit şi locaţia, m-am gândit şi cine o să-mi facă rochia de mireasă.

Ştiu şi cine va cânta, îi antamez, să-şi blocheze ziua şi să vină, pentru că artiştii mari sunt ocupaţi. Nu o să cânt la nunta mea. Fetele sunt foarte încântate, cu siguranţă o să le placă.

Am fost la locaţie, le-a plăcut, o să se simtă bine. De abia aşteaptă. Ele au fost şi martore când am fost cerută. Este foarte important pentru ele această stabilitate emoţională, acest exemplu, mai târziu o să ştie ce merită”, a mărturisit Andreea Bălan, scrie .