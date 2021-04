Andreea Bălan, ieșire furibundă la adresa Vivianei Sposub, într-o conversație pe Instagram cu o fană: „Nu are nicio activitate”

Andreea Bălan și-a ieșit din minți pe Instagram, unde i-a reproșat unei fane că o urmărește pe Viviana Sposub, dar o apreciază și pe ea în același timp.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața și jurata de la Te cunosc de undeva i-a spus unei admiratoare că Viviana Sposub nu are nicio activitate, că nu este vreo artistă sau prezentatoare ca să se bucure de un număr mare de urmăritori.

Se pare că componenta blondă a trupei Andre este geană pe conturile de socializare ale Vivianei și fostului soț, George Burcea, din moment ce a identificat o fană care este prezentă pe toate cele trei pagini de Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Bălan, atac furibund la adresa Vivianei Sposub și a fostului soț. Ce i-a scris unei fane

Site-ul actualitate.net a publicat o captură din conversația purtată de Andreea Bălan cu respectiva fană, iar la un moment dat cântăreața o jignește scriindu-i că ea credea că avea probleme psihice.

Andreea i-a cerut fanei sale să le dea unfollow Vivianei și lui George dacă se consideră cu adevărat fana ei.

ADVERTISEMENT

„Nu ai cum să mă iubești pe mine, dar să îl susții pe fostul soț, care m-a denigrat public și m-a terfelit în ultimul hal și totodată să fii fana unei femei care nu e nici artistă, nici prezentatoare și care efectiv nu are nicio activitate.

Nu am înțeles deloc mesajele tale. Am crezut că ai probleme psihice. Îmi scriai aici și în același timp lăsai dincolo mesaje de iubire, admirație etc!. Niciun fan de-al meu nu a făcut asta”, este mesajul uluitor pe care Andreea Bălan l-a scris în mesageria de pe Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Te rog frumos să le dai block”

„Te rog frumos să le dai block și să nu mai postezi niciun mesaj dacă vrei ca eu să îți văd postările și story-urile. Un adevărat fan niciodată nu susține oamenii care îl terfelesc – Oamenii care își terfelescu idolul am vrut să spun. Și tu trebuia să știi asta și să nu văd mesaje de pe acest cont acolo”, a continuat artista.

„Atunci șterge toate mesajele pe care le-ai lăsat vreodată paginilor lor”, i-a mai cerut Andreea fanei sale.

ADVERTISEMENT