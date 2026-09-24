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Andreea Bălan a impresionat cu mesajul special pe care l-a pregătit pentru ziua de naștere a lui Victor Cornea. L-a descris în cel mai frumos mod posibil pe jucătorul de tenis. Cum arată caracterizarea făcută de fosta jurată a emisiunii „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1.

Andreea Bălan, urare deosebită pentru Victor Cornea

Andreea Bălan (42 ani) și Victor Cornea (33 ani) formează unul dintre cele mai iubite cupluri din România. Vedeta care are o carieră fabuloasă pe scena muzicală este cea mai mare susținătoare a tenismenului. Jucătorul alături de blondina cu care petrece cele mai frumoase clipe, mai ales în vacanță.

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Cei doi , dar și cu plajă, soare și atracții. Îndrăgita cântăreață este încântată de felul în care decurge povestea de dragoste și vorbește des despre relație. În plus, nu ezită să-i facă urări sportivului, așa cum s-a întâmplat când acesta și-a aniversat ziua de naștere.

Data de 24 septembrie are o importanță specială pentru tenismenul originar din Sibiu. Acesta sărbătorește împlinirea vârstei de 33 de ani, ocazie pentru care a primit o urare deosebită. Celebra artistă a ”așternut” câteva cuvinte pe social media alături de melodia „Now We Are Free” din filmul Gladiator. Piesa este interpretată de Lisa Gerrard.

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„Astăzi este despre tine Victor Cornea. La mulți ani, iubirea mea! Te iubesc infinit și îți mulțumesc pentru toată iubirea, grija și empatia cu care ne înconjori în fiecare zi. Pentru felul în care iubești, protejezi, susții și ești mereu acolo pentru noi”, a notat Andreea Bălan, în dreptul unei filmări de pe Instagram.

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Andreea Bălan: ”Vom fi mereu aici să te aplaudăm la fiecare meci”

„Te admir pentru omul care ești și pentru omul care ai devenit, pentru ambiția, perseverența și disciplina ta, pentru toată munca, sacrificiile și determinarea din spatele fiecărei reușite. Tot ceea ce ai construit de-a lungul anilor vorbește despre tine și despre caracterul tău.

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Ești un exemplu pentru noi și suntem atât de mândri de tine. Vom fi mereu aici să te aplaudăm la fiecare meci, să ne bucurăm de fiecare reușită și să te susținem în fiecare vis. Dar, mai presus de toate, vom fi aici și atunci când pierzi, când e greu sau când lucrurile nu ies așa cum ți-ai dorit.

Pentru că noi nu iubim doar victoriile tale, te iubim pe tine. La mulți ani pentru cei 33 de ani frumoși! Te iubim infinit”, a completat vedeta de la TVR 1, pe rețelele de socializare. Andreea Bălan și Victor Cornea formează un cuplu de mai bine de 3 ani, iar din luna mai sunt oficial soț și soție.

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Această declarație specială și de-a dreptul inspirațională nu a fost ignorată de sportiv. Cunoscutul jucător de tenis a reacționat în secțiunea de comentarii, unde și-a exprimat sentimentele pentru frumoasa blondină. „Ce frumos! Vă iubesc infinit”, a fost mesajul tenismenului care a obținut cea mai bună poziție în clasamentul ATP la dublu în februarie 2024. A fost locul 64 mondial.