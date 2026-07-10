Andreea Bălan, imagine surpriză cu Novak Djokovic: ”A fost o onoare să-l întâlnesc pe cel mai mare din toate timpurile”

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Andreea Bălan îl însoțește pe Victor Cornea la multe dintre competițiile la care ia parte. De această dată, însă, a avut ocazia unică de a realiza o imagine inedită cu unul dintre cei mai mari jucători de tenis din lume, Novak Djokovic.

Andreea Bălan și Novak Djokovic, în aceeași poză

Au avut parte de o nuntă fabuloasă pentru care au scos din buzunar 200.000 de euro. , dar acest aspect nu i-a împiedicat pe Andreea Bălan (41 ani) și Victor Cornea (32 ani) să plece într-o și cu multe atracții turistice. Atena este locul care a cucerit-o pe artistă.

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Frumoasa blondină adoră să călătorească și de când se iubește cu tenismenul român face acest lucru și prin prisma turneelor. Astfel, îi este alături la numeroase competiții sportive. De această dată a ajuns la cel mai vechi turneu de tenis din lume. Mai exact, este vorba de Wimbledon, considerat pe scară largă drept cel mai prestigios.

Cu această ocazie a avut parte de o întâlnire memorabilă. Celebra cântăreață l-a cunoscut pe Novak Djokovic (39 ani), reușind să surprindă momentul inedit în mai multe fotografii. Mai mult decât atât, jurata emisiunii Vedeta familiei de la TVR 1 i-a făcut o urare sportivului clasat pe locul 8 în clasamentul ATP.

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„Amintiri pentru o viață. A fost o onoare să-l întâlnesc pe cel mai mare din toate timpurile, Novak Djokovic. Sper să câștigi încă o dată trofeul de la Wimbledon”, a notat Andreea Bălan, pe rețelele de socializare, în dreptul unor imagini cu Victor Cornea și celebrul jucător de tenis de origine sârbă.

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„Îmi place asta”, „Uau”, „Rai”, „Bravo”, „Ce frumoasă ești”, „Wow l-ați prins pe Djokovic în poză cu voi!” sau „Când îi ești alături îi dai și mai mult curaj și energie pozitivă”, sunt o parte dintre mesajele primite de frumoasa vedetă, pe contul oficial de Instagram. Pe această pagină are 1,6 milioane de fani.

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Andreea Bălan, îndrăgostită de România

Are posibilitatea să călătorească peste tot în lume, însă Andreea Bălan nu uită de țara noastră. Soția lui Victor Cornea a mărturisit în urmă cu ceva vreme că Brașov îi place enorm. L-a vizitat cu ocazia unui turneu de tenis, dar a reușit să se bucure și de plimbări sau piscină, împreună cu fiicele sale, Ella și Clara.

După câteva zile minunate petrecute în acest oraș a fost nevoită să se îndrepte spre alte locuri, unde avea programate concerte. Chiar și așa vedeta a recunoscut că adoră să stea alături de familia sa în deplasările pe care le face. De când este căsătorită cu jucătorul de tenis mai mic cu 9 ani renumita cântăreață radiază de fericire.

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„Avem locuri foarte frumoase în România și îmi place mult să călătorim împreună și să petrecem timp în familie”, a scris Andreea Bălan, în mediul online. În plus, artista iubește rochiile scurte și ținutele care îi pun în valoare silueta de invidiat. Are o greutate de aproximativ 50 de kilograme și o înălțime de 1,65 metri.