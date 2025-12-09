Sport

Andreea Bălan, încântată de invitațiile de la nunta cu Victor Cornea. Modelul ales este unic și spectaculos

Andreea Bălan se declară entuziasmată de invitațiile de la cununia religioasă cu jucătorul de tenis, Victor Cornea. Cântăreața a mizat pe ceva special.
Alexa Serdan
09.12.2025 | 07:00
Andreea Balan incantata de invitatiile de la nunta cu Victor Cornea Modelul ales este unic si spectaculos
Andreea Bălan și Victor Cornea fac nunta în mai 2026. Sursa foto: Instagram.com
După ce a ales data când va păși pentru a doua oară în fața altarului, Andreea Bălan vine cu o veste nouă. Frumoasa blondină este extrem de încântată de invitațiile de la nunta cu Victor Cornea. Ceremonia va avea loc în 2026.

Cum arată invitațiile de la nunta lui Victor Cornea cu Andreea Bălan

Andreea Bălan este în culmea fericirii de când formează un cuplu cu Victor Cornea. Fosta jurată a emisiunii Te cunosc de undeva!, de la Antena 1, a dezvăluit că urmează să facă nunta cu alesul inimii sale.

Până acum a pus la punct mai multe detalii, printre care se numără și invitațiile. Vedeta se declară entuziasmată de momentul în care va ajunge în Biserică cu celebrul jucător de tenis, în vârstă de 32 de ani.

Pe social media le-a arătat fanilor că a optat pentru o variantă modernă și foarte specială. Invitațiile au fost transmise în format electronic, dar vor fi înmânate și fizic. Acestea sunt unice, cântăreața alegând un model de sticlă.

A lăsat deoparte variantele pe hârtie și a decis să spargă tiparele. Andreea Bălan a ales o invitație inedită, ceea ce înseamnă că vrea ca totul să fie memorabil. Acestea vor fi înmânate în plicuri de o culoare aurie cu un sigiliu roșu.

Prin urmare, iubita lui Victor Cornea abia așteaptă să le ofere celor pe care îi va avea aproape. Mirii vor organiza o petrecere pe cinste, într-un local de lux, situat pe marginea Lacului Buftea. Sute de persoane le vor fi alături.

Andreea Bălan și invitația de la nunta cu Victor Cornea
Andreea Bălan a dezvăluit cum arată invitația de la nunta cu Victor Cornea. Sursa foto: captură video Instagram. Colaj: Fanatik

Andreea Bălan și Victor Cornea, detalii despre dansul mirilor

​Andreea Bălan și Victor Cornea se vor căsători pe 10 mai 2026. Au ales locația și au realizat invitațiile, iar acum se concentrează pe dans. Jucătorul de tenis are mari emoții în această privință, cu toate că are un profesor extraordinar de bun.

Tenismenul este pregătit chiar de frumoasa blondină. Vedeta este celebră pentru coregrafiile pe care le realizează alături de dansatoarele sale, dar și cu Petrișor Ruge. Cei doi au câștigat de-a lungul timpului numeroase competiții.

​„Dansul mirilor e cel mai complicat. Un pic de presiune pe mine, dar am cel mai profesionist dansator lângă mine. O să mă ajute, sunt convins. Am făcut mici repetiții și eu zic că mă descurc”, a spus Victor Cornea, conform protv.ro.

Mai mult decât atât, Andreea Bălan mai are un as în mânecă. Îndrăgita cântăreață a anunțat că va lansa o melodie scrisă special pentru nuntă. Piesa va fi ascultată pentru prima oară în cadrul concertului susținut la Sala Palatului.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
