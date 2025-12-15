Andreea Bălan, ipostază incendiară în social media. Iubita lui Victor Cornea a fost luată cu asalt de fani

ADVERTISEMENT

Are o carieră longevivă în industria muzicală și în televiziune. Andreea Bălan este de fiecare dată o artistă care strălucește, însă de această dată a apărut într-o ipostază incendiară în social media. Ce remarci a primit iubita lui Victor Cornea de la fani.

Apariție spectaculoasă pentru Andreea Bălan, logodnica lui Victor Cornea

Andreea Bălan a semnat de ceva vreme un contract cu postul public de televiziune. Promovează intens emisiunea Vedeta familiei, care se difuzează la TRV 1, unde de fiecare dată îndrăgita cântăreață strălucește cu ținutele sale.

În urmă cu puțin timp, logodnica lui Victor Cornea a bifat o . Cei doi au planificat să se căsătorească pe 10 mai 2026 și au trimis deja invitațiile pentru nuntă, care sunt unele realizate din sticlă.

Totodată, înaintea primei semifinale a show-ului, artista a avut o apariție incendiară. Îmbrăcată într-o rochie scurtă care i-a pus în valoare silueta trasă prin inel, vedeta a uimit pe toată lumea. Și-a lăsat la vedere bustul generos și picioarele lungi.

Ținuta extravagantă, demnă de un podium de modă, i-a cucerit pe internauți. Andreea Bălan a primit peste 2.300 de aprecieri de la fanii de pretutindeni, semn că este una dintre interpretele de muzică ușoară adorate de public.

Ce remarci a primit Andreea Bălan de la urmăritori

E catalogată drept una dintre cele mai frumoase artiste din România. Acest lucru iese la iveală prin intermediul comentariilor care vin din partea celor care o urmăresc pe rețelele de socializare. Pe Instagram, Andreea Bălan are 1, 6 milioane de fani.

„Felicitări pentru tot ce faci”, „Ești superbă”, „Ești în perioada cea mai frumoasă, arăți minunat, ești fericită, sănătoasă, bucură-te”, „Minunată”, „Ești minunată, draga mea și ești cel mai frumos suflet!”

„Ești divină” sau „Sexy și frumoasă foc”, sunt o parte dintre remarcile primite de logodnica lui Victor Cornea, pe . Andreea Bălan are toate motivele să fie în culmea fericirii pentru că .