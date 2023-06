Andreea Bălan nu se mai ascunde. Artista confirmă relația cu tenismenul Victor Cornea. Cum s-a afișat cu el

Andreea Bălan confirmă că are o nouă relație, după o perioadă în care au circulat o mulțime de zvonuri despre acest subiect. Ultimele au fost cele referitoare la o poveste de dragoste cu tenismenul Victor Cornea, iar în urmă cu puțin timp artista a decis să dea cărțile pe față.

Andreea Bălan confirmă relația cu tenismenul Victor Cornea. Ipostaze romantice postate de artistă

. , cântăreața a postat imagini în care se află în ipostaze romantice alături de bărbatul care este mai mic decât ea cu 9 ani.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Andreea Bălan apare plimbându-se în mașina tenismenului, una de lux, decapotabilă, iar la un moment dat se țin de mână, semn că deja există sentimente profunde între ei. Mai mult, solista dă de înțeles și că este mândră de realizările partenerului, filmându-i toate trofeele obținute de-a lungul carierei.

Andreea Bălan, în Germania cu noul iubit

Andreea Bălan și Victor Cornea nu au apărut în astfel de ipostaze în țară, ci în Germania, acolo unde sunt de câteva zile. Motivul este acela că tenismenul are antrenamente. Nu a dorit să plece de unul singur, așa că și-a luat cu el partenera.

ADVERTISEMENT

În imagini, Andreea Bălan este toată numai un zâmbet, dând de înțeles că se simte în sfârșit fericită lângă bărbatul care i-a furat inima. Pe lângă toate acestea, interpreta a imortalizat și clipa când și-au băut cafeaua împreună, pe care erau făcute inimioare.

”Îmi doresc să fiu iubită așa cum sunt eu! Nu doar eu, toată lumea își dorește asta! Să fie un suflet foarte cald și calm, foarte calm, și să nu se supere, ca mine. Să nu ia nimic personal. Să fie foarte calm și cald și să dea iubire, multă iubire!”, declara Andreea Bălan la un moment dat.

ADVERTISEMENT

Avertismentul fanilor pentru Andreea Bălan: ”Sper să te valoreze. Să nu fie ca George”

Fanii au reacționat după ce au aflat că Andreea Bălan trăiește o nouă poveste de iubire. Unii dintre ei i-au sugerat să fie atentă de această dată, astfel încât care acum este împreună cu Viviana Sposub.

”Toate bune si frumoase, sper ca el sa te valoreze!!Si sa nu faca ca Geroge. Nu-l stia nici bunica si acum e mare vedeta. E totusi un no name care in curand va fi cunoscut datorita tie ….Sper, insa, sa aprecieze femeia pe care o are langa el”, a notat un fan de-al artistei pe contul de Instagram al acesteia.

ADVERTISEMENT

Înainte de Victor Cornea, s-a speculat că Andreea Bălan formează un cuplu cu Jador, după ce a fost surprinsă în timp ce era sărutată de cântărețul de manele. Ulterior, artista a negat informația. De asemenea, anterior relației cu Victor Cornea, Andreea Bălan a mai fost împreună cu afaceristul Tiberiu Argint.