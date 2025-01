Andreea Bălan, pierdere cumplită. Artista a rămas fără una dintre cele mai drage ființe din viața ei: “De acolo de sus ne protejează”

Andreea Bălan se numără printre artiștii care au o mare comunitate de fani. Ea este foarte prezentă în mediul online și ține legătura cu internauții. Recent, artista a făcut o dezvăluire dureroasă.

Andreea Bălan este în doliu

este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi. De-a lungul anilor a muncit din greu pentru a-și construi un nume și pentru a ajunge la nivelul la care este astăzi.

În spatele rezultatelor de acum se află multe sacrificii, unul dintre ele fiind chiar recent. Așa cum spuneam, artista ține o legătură strânsă cu fanii ei.

Răspunde adesea curiozităților pe care fanii le au, iar recent a dezvăluit un secret cumplit. Una dintre persoanele foarte dragi ei s-a stins din viață, iar durerea a fost și este copleșitoare.

M-am rugat să nu se întâmple ceva

Este vorba despre bunica ei, cea care a crescut-o, așa cum chiar ea mărturisește. a avut loc în luna octombrie 2024, chiar cu o săptămână înainte de primul său concert de la Sala Palatului.

Cum era o perioadă foarte importantă din cariera ei, Andreea a suferit în secret și și-a dus munca la bun sfârșit. Totul s-a petrecut în mare taină și abia acum a vorbit despre ce s-a întâmplat.

„Din păcate, am pierdut-o pe mamaia mea draga, la 92 de ani, în luna octombrie, cu o săptămână înainte de Sala Palatului. Nu am spus nimic atunci, deoarece concertul, sold out, trebuia ținut și nu am vrut să întristez pe nimeni.

Am fost foarte tristă, dar am găsit putere și iubire în voi și totul a ieșit superb. Tare aș fi vrut să fie în sală și m-am rugat să nu se întâmple ceva înainte de concert, dar era bolnăvioară și am simțit că nu mai e mult.

Așa a fost să fie și sunt recunoscătoare pentru anii în care m-a crescut și pentru tot ce ne-a oferit. De acolo de sus ne protejează”, a spus Andreea Bălan pe rețelele de socializare.