Andreea Bălan, primele declarații în legătură cu zvonurile despre infectarea cu coronavirus: ”Nu am prezentat niciun simptom”

Bună dimineața, dragi prieteni! În ultimile zile am trecut prin momente cumplite si de aceea este lesne de înțeles că nu am mai apărut aici pe rețelele de socializare! Regretul cel mai mare a fost acela că mass-media nu se dezminte niciodată, câteva excepții făcând doar anumite publicații si posturi de tv de știri (Antena 3 , Realitatea tv și România tv) care au dat știrile la modul f corect privind starea mea de sănătate și cauzele reale a acestei nenorociri care s-au abătut asupra mea, contactând o dublă pneumonie și corelată cu acest nenorocit de Covid-19, fiindu-mi aproape fatale! Celelalte publicații și posturi tv m-au desființat efectiv, comportându-se precum hienele! Așa își ajută presa din România semenii când sunt la un pas de moarte! Acum cu ajutorul bunului Dumnezeu și a întreg personalului Institutului "Matei Balș", condus impecabil de către dl STREINU CERCEL, am fost salvat, dar mai având încă o perioadă dificilă de trecut și voi reveni la viață cum s-ar spune! Mă plec în fața acestor eroi pentru priceperea, gesturile și eforturile extraordinare ale medicilor, asistentele medicale, infirmierelor a Institutului "Matei Balș" Le mulțumesc în mod special doamnei dr LIVIA HARA (concidența este aceea că dna dr a copilărit cu mine pe meleagurile orașului Clung Muscel, fiindu-mi și colegă de școală muzică, amândoi luând premiu cu coroniță în fiecare an , dănsa fiind pianistă la acea vreme iar eu violoncelist), și de aceea îmi de mulțumiri dlui SCSTREINU CERCEL!🙏❤ P.S. DRAGI PRIETENI VĂ MULTUMESC DIN ADÂNCUL INIMII PENTRU GÂNDURILE BUNE ȘI SUSȚINERE! DUMNEZEU SĂ NE OCROTEASCĂ ȘI SĂ NE BINECUVÂNTEZE! AMIN🙏❤🙏❤🙏❤