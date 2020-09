Andreea Bălan, reacție incredibilă după dezvăluirile făcute de George Burcea. Ce a postat blondina

Andreea Bălan a avut o reacție incredibilă după dezvăluirile făcute de George Burcea în cadrul show-ului „Ferma. Orășeni vs. Săteni”, unde și-a arătat tatuajele, unul dintre acestea reprezentând invitația de la nuntă, în timp ce altul îi este dedicat cântăreței.

Frumoasa blondină nu a rămas indiferentă la mărturisirile emoționante făcute de actor și a postat pe rețelele de socializare un mesaj care lasă de înțeles că uneori inima vede lucruri pe care oamenii nu reușesc să le observe cu privirea.

„Uneori, inima vede ceea ce pentru ochi este invizibil”, a scris artista în dreptul unei imagini în care apare seara, pe scara rulantă de la metrou. Fotografia a fost publicată pe Instagram și a adunat numeroase mesaje și aprecieri din partea fanilor.

Andreea Bălan, reacție neașteptată în urma dezvăluirilor făcute de fostul soț

Cunoscuta cântăreață nu este la prima reacție de acest gen. În urmă cu câteva zile a postat un alt mesaj cu subînțeles, după ce într-un promo de la Pro TV, fostul soț George Burcea și Viviana Sposub se sărută pătimaș, chiar în fața camerelor de filmat.

„E bine atunci când te lași dusă de val în direcția potrivită”, a fost mesajul lăsat de Andreea Bălan în mediul online, semn că despărțirea dintre ea și actorul George Burcea a făcut-o să vadă lucrurile și viața complet diferit.

George Burcea, mărturisire emoționantă despre Andreea Bălan și fiicele sale

„Am două fetițe, cea mica are un an și jumătate, Clara Maria, și cea mare este Ella Maya. Am aici și un tatuaj cu ele, aici este o invitație de la nuntă și botez. O am pe mami, pe tati, pe Ella, pe Clara, care este micuță, micuță…

Iar aici am un tatuaj cu mine și cu soția. Andreea va exista pentru mine mereu”, avea să povestească George Burcea în emisiunea „Ferma. Orășeni vs Săteni”, difuzată de Pro TV.

Fostul soț al Andreei Bălan a mărturisit că mama copiilor săi va avea mereu un loc special în inima sa și nu se gândește să șteargă vreodată tatuajul făcut în numele iubirii purtate atâția ani. Cei doi au ales să divorțeze după 5 ani de relație, la scurt timp după nuntă.

„Ea este mama copiilor mei, iar acest tatuaj va fi aici mereu, eu cu ea. Nu am făcut acest tatuaj să-l șterg!”, a mai spus George Burcea în show-ul unde este concurent.

