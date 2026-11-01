Andreea Bălan, recunoscătoare pentru dragostea pe care o primește de la Victor Cornea. Tenismenul a cucerit-o complet

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Andreea Bălan este foarte recunoscătoare pentru povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Victor Cornea. Tenismenul a cucerit-o complet, după ce o perioadă bună vedeta a manifestat o astfel de iubire și apreciere.

Andreea Bălan, îndrăgostită lulea de Victor Cornea

Sunt împreună de mai bine de 3 ani și au decis să-și jure credință veșnică în luna mai. Andreea Bălan (41 ani) are parte de cea mai frumoasă etapă a vieții sale de când se iubește cu Victor Cornea (33 ani). care a avut loc în luna septembrie, după ce anterior fuseseră în concediu.

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Au avut o . Tenismenul a recunoscut că alături de superba blondină timpul parcă încetinește, artista fiind cel mai mare susținător al său. Îl însoțește la majoritatea turneelor, însă perioada aceasta nu i-a putut fi alături din cauza programului încărcat.

Concertele și evenimentele au ținut-o departe de tribune, însă l-a așteptat cu brațele deschise acasă pe jucător. Îndrăgita cântăreață plutește pe un norișor roz de fiecare dacă când vorbește despre partenerul de viață. E cucerită de farmecul și atenția sportivului, cu toate că este mai mic decât ea cu aproximativ 11 ani.

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Diferența de vârstă nu este deloc un impediment în calea fericirii lor, Andreea Bălan declarându-se îndrăgostită irecuperabil de soțul ei. Întors de curând de la o competiție Victor Cornea urmează să profite din plin de pauză. Prezentă la un eveniment unde a fost premiată, fosta jurată a emisiunii „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, a dezvăluit că urmează să plece împreună într-o scurtă deplasare. Ulterior, jucătorul de tenis se va concentra din nou pe sport, fiind nevoit să călătorească în străinătate. „El s-a întors din turneu și acum suntem puțin împreună, săptămâna asta. Câteva zile, apoi pleacă din nou”, a declarat vedeta de la TVR 1, pentru .

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Cum decurge cariera artistei Andreea Bălan

Andreea Bălan a bifat un eveniment important, unde a avut ocazia să poarte costum. Toată lumea este obișnuită să o vadă în rochii scurte și costumații speciale de scenă, dar acum a atras atenția cu vestimentația aleasă. A făcut această excepție de la îmbrăcăminte pentru că a fost prezentă la gala Leaders & Influencers Awards, unde s-a bucurat de o mare onoare. I s-a înmânat Premiul pentru Reinventare în Muzică și Performanță, o distincție care înseamnă o recunoaștere a parcursului profesional și a evoluției. Acest trofeu i-a amintit cât de importante sunt curajul de a te reinventa, perseverența și dorința de a progresa constant. E un exemplu demn de urmat în acest sens, dovadă că a rămas pe scena muzicii ani la rând.

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Pasiunea pentru cântat și dans a determinat-o să fie cea mai bună. A perseverat și astăzi este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică ușoară. Lansează constant melodii, cea mai recentă fiind intitulată „Flori de tei”. Piesa este una dintre cele mai frumoase din repertoriul formației André, care a avut-o în compoziție și pe Andreea Antonescu.

Melodia a fost compusă de tatăl frumoasei blondinei, Săndel Bălan, și a fost lansată în anii ’80. Mai mult decât atât, este vorba de o compoziție folk care de-a lungul anilor a cunoscut mai multe variante și interpretări. De această dată Andreea Bălan a decis să o includă pe albumul său live denumit „Pentru totdeauna”.