Andreea Bălan, rol special într-un film românesc. Iubita lui Victor Cornea a dat lovitura

Andreea Bălan a dezvăluit că este actriță într-o producție românească care va apărea curând în cinematografe. Ce a povestit logodnica lui Victor Cornea.
18.01.2026 | 06:30
Andreea Balan rol special intrun film romanesc Iubita lui Victor Cornea a dat lovitura
Andreea Bălan și-a făcut debutul ca actriță. Sursa foto: Facebook.com
Cariera fostei componente a formației Andre se află pe o pantă ascendentă. Iubita lui Victor Cornea, Andreea Bălan, a primit un rol special într-un film românesc. Frumoasa blondină este încântată de proiect.

Andreea Bălan, actriță într-o producție românească

Andreea Bălan a început anul 2026 pe cai mari. Se pregătește pentru nunta cu logodnicul său, jucătorul de tenis Victor Cornea. E încântată de invitațiile din sticlă. Îndrăgita cântăreață are concerte planificate pentru următoarea perioadă, dar nu uită de ipostazele incendiare.

Fotografiile din social media o arată drept o femeie puternică, care știe ce vrea. Cu siguranță, acesta este unul dintre motivele pentru care a bifat o nouă reușită în planul profesional. Artista a dezvăluit că de acum înainte poate fi numită și actriță.

Vedeta a primit un rol cu totul inedit într-o producție românească. Premiera a avut loc deja, într-un mall bucureștean, în timp ce românii au posibilitatea să o urmărească pe marile ecrane în perioada imediat următoare. Cinematografele vor fi, cu siguranță, pline.

Mai exact, Andreea Bălan și-a făcut debutul în filmul „Un weekend criminal”. Iubita lui Victor Cornea joacă alături de manelistul Tzancă Uraganu, precum și de doi artiști de muzică ușoară. Aceștia sunt Iuliana Beregoi și Cristian Porcari.

Ce rol interpretează Andreea Bălan în film

Andreea Bălan a fost invitată în emisiunea La Măruță, unde a povestit care este rolul său în filmul „Un weekend criminal”. Va apărea într-o postură așa cum nu a mai fost văzută până acum, intriga peliculei fiind una plăcută.

Frumoasa blondină nu a filmat foarte multe zile, dar s-a distrat copios. Spune că merită să fie vizionată această producție, partenera lui Victor Cornea promovând inclusiv spectacolele pe care le are programate. Unul dintre ele are loc pe 1 martie, la Sala Palatului.

„Câteodată (nu des) e bine să spunem lucrurilor pe nume. Ceea ce nu s-a spus cândva, adevărul tot va ajunge la suprafață. Și ceea ce a rămas nespus… își găsește, mai devreme sau mai târziu, timpul potrivit să se audă.

Am spus unele lucruri… sau poate nu chiar. Cert e că am fost la sosuri picante. Am vorbit despre filmul lansat în acest weekend, Un weekend criminal produs de Cătălin Dascălu și Alina Todască. 

Mi-a făcut o deosebită plăcere să joc, într-un rol… de spioană. Mergeți în toate cinematografele din țară să-l vedeți!”, a notat Andreea Bălan, pe conturile de socializare, unde a postat și câteva imagini.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
