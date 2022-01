Scandal între Andreea Bălan și cuplul George Burcea – Viviana Sposub. Artista și-ar fi ieșit din minți

a izbucnit între Andreea Bălan și George Burcea, în care a fost prinsă la mijloc și Viviana Sposub, ea fiind, printre altele, și motivul discuțiilor aprinse dintre cei doi foști parteneri.

Andreea Bălan este la cuțite cu George Burcea

Înainte o zi de a se pronunța divorțul dintre artistă și actor, chiar în seara de 4 ianuarie 2022, cei doi și-ar fi aruncat cuvinte grele la telefon, pornind astfel un scandal monstru.

George Burcea susține că a încercat de nenumărate ori să ia legătura cu fetițele sale și să le vadă în ultimele zile, însă totul a fost în zadar. Atât Andreea Bălan, cât și mama acesteia nu i-au mai răspuns la telefon. Astfel, cei doi părinți nu au ajuns la un consens în ceea ce privește programul de vizită pentru Maya și Clara.

Asta până când mama artistei a acceptat să răspundă apelurilor telefonice și să îi permită să vorbească cu fiicele sale, moment în care s-a dezlânțuit ”jihadul”.

Pentru că pe fir a intrat și Viviana Sposub, la dorința fiicei celei mici a lui George, Andreea Bălan, spune actorul, ar fi reacționat extrem de dur, folosind cuvinte jignitoare la adresa concurentei de la ”Bravo, ai stil!”.

”Andreea a înjurat și a spus cuvinte urâte la adresa mea și la adresa Vivianei”

”Le iau doar atunci când mi se permite (n.r. pe cele două fiice, Ella și Clara). Și atunci doar pe timp de zi câteva ore, căci așa este ordinul de SUS (n.r. Andreea Bălan). Sunt momente în care sun 3-4 zile la rând pe numărul bunicii și mamei copiilor mei, dar nu mi se răspunde. Am fost la poartă, am sunat, am sunat pe telefon și tot nu mi s-a răspuns. Ce vreți să fac? Am stat acasă la ea, așa cum mi s-a cerut, le-am luat doar câteva ore acasă la mine, așa cum mi s-a cerut.

Ce vină am eu că Viviana se joacă cu ele, iar ele o îndrăgesc și de multe ori când eu vorbesc cu fetele, acestea îmi cer să le-o dau pe Viviana să o salute și să o pupe? Da, este adevărat că de față cu copiii, Andreea a înjurat și a spus cuvinte foarte urâte atât la adresa mea, cât și la adresa Vivianei, dar ce pot să fac eu? Unii fac terapie de zece ani, iar alții învață să iubească, iubind oamenii. Unde-i vina? Că publicul larg nu vede… asta-i altceva.

Totuși… cel mai important lucru rămâne familia, iar în cazul meu cei doi copii și Viviana. Voi lupta pentru ei atâta cât îmi vă permite puterea psihică, căci într-o țară plina de atotștiutori, uneori îmi place să cred că sunt cel mai dobitoc. Și asta doar că să-mi revin psihic și să-mi văd de treaba”, a declarat George Burcea, relatează .

Andreea Bălan nu este de acord cu implicarea Vivianei Sposub în viața fiicelor sale

În replică, deși Andreea Bălan nu a dorit să facă nicio declarație pe acest subiect, o bună prietenă de a sa, în fața căruia s-a destăinuit, a spus și partea artistei de adevăr.

Conform acesteia, cântăreața a intervenit în discuția fiicelor sale cu Viviana și George, fără însă a folosi cuvinte jignitoare, după cum arată mesajele prin care au conversat cele două amice.

”Nu am înjurat pe nimeni, minte cu nerușinare. De fiecare dată când cere să vorbească cu fetele (odată la 4 zile) o dă la telefon (n.r. pe Viviana Sposub) și e firesc că eu să nu accept asta și să închid. Ceea ce am făcut și de data asta. El trebuie să vorbească doar el cu fetele, nu să introducă terți în conversație”, este ceea ce Andreea Bălan i-a povestit bunei sale prietene, conform sursei citate anterior.

”Mi-a adresat foarte multe injurii”

Cel care ar fi apelat la un astfel de vocabular, pentru care ea este acuzată, ar fi chiar actorul. Andreea Bălan a întrerupt orice legătura cu el din cauza jignirilor pe care acesta i le-ar fi adresat, doar mama sa mai fiind deschisă pentru a coopera cu Burcea.

Însă și dialogul cu aceasta a ajuns la final, atunci când, demonstrează conversația vedetei cu prietena sa, George Burcea a început să trimită mesaje jignitoare și pe numărul de telefon al mamei artistei.

”Pe telefonul meu e blocat de luni de zile, deoarece mi-a adresat foarte multe injurii, și cu fetele vorbește doar de pe telefonul mamei, unde a început și acolo să trimită sute de mesaje foarte urâte la adresa mea. Deci din momentul în care acum 2 luni, el nu a mai luat fetele să doarmă peste noapte, deoarece este instabil (așa cum a văzut țoață lumea) și nu a respectat să doarmă acasă la el, ci le-a dus la ea și au dormit 4 în pat (ceea ce este inadmisibil). I-am permis să le ia doar ziua și să le aducă seara și a făcut asta de câteva ori, urmând să le ia la el două weekenduri pe luna, după ce se termină procesul (n.r. procesul de divorț)”, este o altă parte a mesajelor dintre Andreea Bălan și prietena sa.

”Omul minte, bea și consumă ce consumă”

Pe lângă aceste destăinuiri, Andreea Bălan i-ar fi adus și ea acuzații actorului în fața amicei sale. Acuzații referitoare la lipsa plății pensiei alimentare, la neimplicarea normală în viața celor două minore, la ieșirile sale violente în spațiul public, dar și la intervenția Vivianei Sposub în relația lui cu fiicele sale.

”Dacă tot dă declarații, pai să spună că nu a plătit niciodată în 2 ani pensia alimentară. De Crăciun nu le-a cumpărat absolut nimic fetelor nici anul ăsta, nici anul trecut. Când le ia pe fete le duce acasă la ea, lucru cu care eu nu sunt de acord deoarece Protecția Copilului nu a fost acolo și judecătorul nu a dat sentința încă. Dacă le-a luat la el, a fost doar din bunăvoința mea, dar sub nicio formă nu am fost de acord să le ducă în alt apartament.

Omul minte cu tot cu nerușinare, bea încontinuu și sigur se mai droghează, că altfel nu avea acea ieșire de violentă pe Instagram. El nu respectă relaționarea cu copiii și implicit pe mine și ceea ce a făcut el public la adresa mea de 2 ani e o mizerie, iar eu am tăcut. Da, punctul meu de vedere este de mamă care își protejează copiii de un om instabil care consumă ce consumă și care folosește copiii doar pentru a arăta lumii că este tată, când de fapt nu se ocupă deloc, nu plătește nimic, îi vede foarte rar și își bagă iubita în vizitele, telefoanele cu fetele. Așa ceva nu este firesc. El trebuie să relaționeze doar el cu ele, mai ales că o face rar”, a mai spus cea în fața căreia s-a destăinuit jurata de la ”Te cunosc de undeva”.