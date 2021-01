Andreea Bălan, serie de imagini incendiare. Cântăreața nu mai are nicio inhibiție

Andreea Bălan a publicat pe rețelele de socializare o serie de imagini incendiare pentru care a renunțat la orice fel de inhibiție sau rușine. Fotografiile o arată ca fiind o cu totul altă persoană, mai provocatoare și mai îndrăzneață.

Frumoasa blondină a încins atmosfera de pe Internet cu imaginile în care este îmbrăcată sumar și apare în ipostaze care lasă la vedere o persoană care are foarte mare încredere în ea. Vedeta nu este deloc pudică sau rușinoasă, dovadă ședința foto realizată de curând.

Cântăreața a fost extrem de apreciată pentru imaginile de fată rea și rebelă, unii internați fiind de părere că o prinde această ipostază. Andreea Bălan a rupt gura târgului cu aceste ipostaze în care a arătat că este foarte mulțumită de felul în care arată.

Andreea Bălan, imagini provocatoare. Cum s-a pozat frumoasa blondină

„Wow, arăți minunat”, „Awww”, „Superbă”, „Cea mai frumoasă blondă din România”, „Ești de o frumusețe de nedescris” sau „Superbă și frumoasă”, sunt câteva dintre comentariile primite din partea fanilor.

Jumătatea trupei Andre știe să se pună în valoare, indiferent că este vorba de o ședință foto cu tematică sau că apare alături de fiicele sale. Andreea Bălan este într-o formă de invidiat, trupul său fără cusur fiind întreținut cu foarte mult sport și dans.

Blondina are un program foarte bine pus la punct, dezvăluind că disciplina a ajutat-o enorm de-a lungul anilor. Vedeta mănâncă sănătos, se odihnește cât trebuie și este foarte atentă să existe „ordine” în tot ceea ce face pentru bunăstarea organismului.

„Dansul mă menține în formă, dar dacă nu sunt alături de echipa mea în această perioadă să dansăm până la epuizare, fac exerciții în grădină, spre amuzamentul Ellei, care mă imită.

Se spune că sunt foarte muncitoare, dar în spatele activităților mele de furnicuță serioasă există foarte multă disciplină pe care mi-am însușit-o la 12 ani, când mergeam în turnee și trebuia să am grijă de lucrurile mele și să mă îngrijesc singură.

Mai târziu în viață am realizat că disciplina este podul dintre vise și realizări și am văzut că fără disciplină nu poți adeveri niciun vis. M-am auto-antrenat să am grijă ce mănânc, să dorm cât trebuie, să nu am vicii și să am ordine în jurul meu.

Acum disciplina face parte din viața mea zi de zi și nu aș fi realizat foarte multe din tot ce am dacă nu eram disciplinată. Azi, în lupta cu acest virus, de asemenea ne trebuie disciplină, de la spălatul pe mâini la statul în casă”, declara Andreea Bălan în urmă cu câteva luni, pe Instagram.