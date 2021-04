Artista este una dintre vedetele de la noi care promovează terapia, fiind un exemplu pozitiv al efectelor pe care le are mersul la psiholog. Acum, Andreea Bălan a fost invitată în emisiunea #BraveTalk de pe Youtube, dezvăluind cum a reușit să îl ierte pe tatăl ei, Săndel.

Andreea Bălan a avut o copilărie dificilă, fiind pe scenă de la o vârstă fragedă. A cunoscut un succes fulminant cu trupa Andre, apoi a reușit să își construiască o carieră impresionantă, în muzică și în televiziune.

Nu i-a fost deloc ușor, căci relația cu tatăl ei, Săndel, a trecut peste niște obstacole dificile. Când a împlinit 18 ani, Andreea Bălan a decis să își ia viața în propriile mâini și să pornească pe drumul ales de ea, fără influența părintelui ei.

Adevărul despre relația dintre Andreea Bălan și Săndel

Artista a suferit enorm în copilărie. Programul epuizant, dar și presiunea din partea tatălui, a făcut-o să sufere enorm. Chiar și în prezent, lucrează la acest aspect, prin terapia la psiholog.

“Nu realizam ce se întâmplă cu noi. Poate voiam să ne jucăm, să ne îmbrăcăm cu altceva. Fiind niște contracte semnate, noi trebuia să executăm. Aici a fost sacrificiul, și al nostru, și al părinților noștri. Timp de patru ani, nu am avut absolut deloc pauză, pur și simplu mi s-a luat copilăria. Psihologic, în mine s-a produs o scindare.

În prezent, la un moment dat sunt extrem de jucăușă, apoi devin serioasă și îți vorbesc ca un om adult. Cu ani mulți de terapie, am încercat să apropii aceste două personalități ale mele. La 18 ani am decis să plec de acasă, să îmi iau cariera în propriile mâini. Conflictele au fost atunci, când eram copil. (n.r. cu tatăl ei)

A fost o ruptură și pentru că mama voia ceva, tata voia altceva. Eu voiam să îi mulțumesc pe amândoi, mama voia să învăț bine, ea nu avea treabă cu muzica. Era foarte greu. Am dat și la facultate, la Filosofie și Jurnalism, n-am profesat niciodată, dar am făcut-o de dragul mamei mele”, a povestit Andreea Bălan, la #BraveTalk.

Cum l-a iertat pe tatăl ei

După ce a realizat că intențiile lui Săndel Bălan nu au fost unele rele, artista s-a împăcat cu tatăl ei, care i-a fost ulterior alături în cele mai importante momente din viața ei.

“Cred că dacă el nu era atât de dur cu mine, eu nu aș fi fost ceea ce sunt astăzi. Pentru că mai târziu l-am iertat și mi-am dat seama că atât a știut el să facă. Nu a făcut-o cu rea intenție, nu m-a urât. Am înțeles mai târziu asta. Noi ca adulți ne purtăm cu noi așa cum suntem în copilărie.

De aia am fost de multe ori dură cu anumiți oameni. Așa am ajuns la performanță. Eu încercam să îl mulțumesc pe el, nu conta că urla un întreg stadion. Am reușit să iert înțelegând că nu a fost cu răutate”, a completat Andreea Bălan.