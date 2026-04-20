Andreea Bălan și Victor Cornea, cununie în mare secret. Ce ținute au purtat cei doi îndrăgostiți

Ziua de 10 mai 2026 a fost aleasă de Andreea Bălan pentru a păși în fața altarului cu alesul inimii sale, Victor Cornea. Toată lumea a fost pusă la curent cu marele eveniment, însă puțini știu că frumoasa blondină a făcut deja cununia în mare secret.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit

Mai sunt doar trei săptămâni până când Andreea Bălan (41 ani) și jucătorul de tenis Victor Cornea (32 ani) vor deveni soț și soție înaintea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, cuplul care este împreună de 2 ani și jumătate a făcut un pas decisiv înainte de a marca marele moment din viața lor, blondina .

Îndrăgita cântăreață de muzică ușoară a ajuns în fața ofițerului de stare civilă, relatează . Vedeta a preferat să fie discretă și să nu ofere informații despre evenimentul la care au fost prezent doar puține persoane. Frumoasa blondină a avut-o alături pe mama sa, dar și cele două fiice din mariajul cu George Burcea.

Domnișoarele de onoare nu au lipsit, fiind remarcate de toți invitații. Ele au purtat rochii elegante de culoare roz, în timp ce artista a optat pentru o rochie albă, cu umerii goi. Ținuta cu perle la nivelul umerilor i-a lăsat la vedere picioarele lungi și suple, fiind una care o caracterizează enorm pe blondină.

A ales o rochie scurtă și pentru că adoră să se pună în valoare. Andreea Bălan știe ce îi vine bine, reușind să iasă în evidență la semnarea actelor de la starea civilă. Pe de altă parte, logodnicul său a îmbrăcat un costum închis la culoare și o cămașă de un alb imaculat, semn că nu a lăsat nimic nepregătit.

Tenismenul a fost surprins cu zâmbetul pe buze, încă o dovadă în plus că este încântat că s-a căsătorit. Victor Cornea și fosta jurată a emisiunii Te cunosc de undeva! nu au făcut publice imagini, însă artista a lăsat o filmare în care pare că se pregătește pentru un eveniment. Ținuta a fost cea care a dat-o de gol.

Ce planuri are Andreea Bălan după nuntă

Momentan, Andreea Bălan nu a făcut nicio declarație despre cununia civilă cu Victor Cornea. De curând cântăreața a subliniat că nunta este programată pentru luna mai, evenimentul urmând să fie unul grandios. pe care le va schimba pe parcursul zilei.

„Nunta mea cu Victor, știți deja, că este pe data de 10 mai. O să îmbrac trei rochii de mireasă la nunta mea. Mai avem multe de pus la punct. Mai avem niște detalii, dar o să ne ocupăm abia după concertul meu de la Sala Palatului.

Nu avem timp de lună de miere, dacă mă întrebați asta, pentru că el este ocupat cu competițiile mari care se desfășoară. Este în plin sezon. Vor urma cele mai mari turnee. Probabil la finalul anului, în decembrie, când Victor este liber vom pleca undeva.

Atunci va fi luna noastră de miere. Însă noi am fost în multe vacanțe până acum. De pildă, după Sala Palatului o să plecăm într-o vacanță de schi”, a mărturisit Andreea Bălan, pentru revista .